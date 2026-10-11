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Tres muertos en un bombardeo israelí en el sur de la Franja de Gaza

El bombardeo se produce al día siguiente de cumplirse el primer aniversario del alto el fuego

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    Tres muertos en un bombardeo israelí en el sur de la Franja de Gaza
    Fotografía de archivo de edificios destruidos en la calle Saftawi, que separa Yabalia de la Ciudad de Gaza (EFE)

    Al menos tres palestinos resultaron muertos y varios más heridos en un bombardeo israelí contra una tienda de campaña que servía como centro de carga de teléfonos móviles y aparatos electrónicos en Yan Yunes, en el sur de la Franja de Gaza, informaron fuentes sanitarias gazatíes.

    • El bombardeo se produce al día siguiente de cumplirse el primer aniversario del alto el fuego acordado entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, que controla la Franja, y durante el cual no han cesado los ataques israelíes, que han causado una media de cuatro muertos al día.

    Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado acerca del ataque ni de las circunstancias en que se produjo.

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    Contexto del conflicto

    Pese a la tregua vigente, Israel lanza a diario ataques en Gaza, en algunas ocasiones con drones, contra objetivos específicos que suele vincular a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

    Desde que comenzó la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023 (tras los ataques de Hamás contra Israel en los que murieron 1.200 personas y 250 fueron secuestradas), la cifra de fallecidos por fuego israelí llega a los 74.377, con 175.398 heridos, en lo que ONG internacionales e israelíes y una comisión independiente de la ONU han calificado de "genocidio".

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