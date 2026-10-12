Al menos 9 civiles mueren en bombardeos de Arabia Saudí en norte del Yemen, según hutíes

El conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes ha escalado en los últimos días. ( EFE/EPA )

Al menos nueve civiles, entre ellos cinco niños y una mujer, murieron este lunes en ataques aéreos saudíes en la provincia Al Yauf, en el norte del Yemen, denunciaron este lunes los hutíes, en medio de escalada militar entre los rebeldes y la coalición capitaneada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

El Ministerio de Salud hutí indicó en un comunicado que los ataques, que atribuyó a la coalición liderada por Riad, "tuvieron como objetivo un complejo gubernamental regional y una vivienda" en un distrito de la provincia Al Yauf, causando al menos nueve muertos y siete heridos.

"El ministerio subrayó que este ataque directo contra instalaciones gubernamentales y civiles constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario y se suma a la serie de atrocidades cometidas por la coalición liderada por Arabia Saudí contra el pueblo del Yemen", añadió la nota.

No obstante, las afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente debido a la interrupción de las comunicaciones en la zona, mientras las autoridades saudíes no han realizado comentarios al respecto.

Al Yauf, que limita con Arabia Saudí y se encuentra al noreste de Saná, ha sido un frente recurrente en el conflicto, especialmente por su ubicación estratégica y su proximidad a la frontera saudí, y ha convertido a la provincia en un foco de operaciones militares de ambos bandos.

Escalada militar en Yemen

El Yemen vive en los últimos dos días una fuerte escalada militar entre las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, apoyadas por Riad, y los hutíes, quienes en las últimas semanas han llevado a cabo ataques con misiles y drones contra aeropuertos, instalaciones militares e infraestructuras energéticas saudíes.

Las fuerzas gubernamentales yemeníes llevaron a cabo 1,879 operaciones contra posiciones hutíes en las últimas 24 horas y estimaron que unos 950 combatientes resultaron muertos o heridos como parte de la ofensiva en curso, informó este mismo lunes el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de división Majid al Nuzaili.

Indicó que los ataques aéreos han estado sobre todo centrados en Taiz, provincia estratégica en disputa en el suroeste, y tuvieron como objetivo refuerzos y convoyes enviados al frente, dispersaron concentraciones hutíes e interrumpieron los intentos de reforzar posiciones y reorganizar las fuerzas.

El comunicado no ofreció detalles sobre los objetivos específicos ni pruebas que respalden las estimaciones de bajas y daños.

Las operaciones forman parte de lo que el Gobierno reconocido llamó "Amanecer del Yemen", que tiene como objetivo recuperar el territorio controlado por el grupo y restablecer la autoridad estatal.

Los hutíes tomaron Saná en 2014 y se expandieron por gran parte del norte y el oeste del Yemen, lo que desencadenó en 2015 una intervención militar liderada por Arabia Saudí en apoyo del Gobierno yemení.