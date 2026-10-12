Arabia Saudí prorroga cierre del aeropuerto de Riad tras la oleada de ataques hutíes

El ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salmán, aseguró este lunes que la "palabra miedo" no existe en el diccionario de su país, tras los ataques más mortíferos en años contra Arabia Saudí lanzados por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen contra los aeropuertos del reino, especialmente el de Riad. "Quiero compartir con ustedes algo que los saudíes siempre tenemos muy presente, algo que quizás algunos desconozcan. La palabra miedo en el diccionario saudí...simplemente no existe. Los saudíes somos un pueblo valiente, combativo y decidido, y le demostraremos al mundo que, sin importar las dificultades que enfrentemos, las superaremos", dijo el ministro en la inauguración de la 25º edición del Congreso de Energía de WPC, en Riad. ( EFE/ MINISTERIO DE ENERGÍA SAUDÍ )

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, en la capital de Arabia Saudí, prorrogará su cierre temporal hasta el próximo sábado como "medida de precaución", según un aviso a los aviadores (NOTAM, en inglés) de las autoridades saudíes en medio de la ofensiva de los rebeldes hutíes del Yemen contra el país árabe.

De acuerdo con la NOTAM, la nueva suspensión se inició este mismo lunes a las 8.45 hora local (5.45 GMT) y se alargará hasta las 21.00 hora local (18.00 GMT) del próximo sábado cuando se levantará el cierre de las operaciones de este importante aeropuerto capitalino.

Esta "medida de precaución" afecta a todo el tráfico aéreo y a una área de influencia de un radio de 5 millas náuticas o 9 kilómetros alrededor del aeropuerto Rey Khalid, añadió el aviso.

Anteriormente, la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí (GACA) había anunciado una prórroga en la suspensión de las operaciones en este aeropuerto, aunque sin especificar el periodo de cierre, después de que al menos 17 personas hayan muerto y otras 300 hayan resultado heridas en las últimas ofensivas de los hutíes.

Según un comunicado de la GACA, la medida busca "completar los procedimientos necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones aeroportuarias y su operatividad" en coordinación con las autoridades competentes, después de que este domingo un nuevo proyectil impactara contra la Terminal 4 de la instalación.

La parálisis en el transporte aéreo de la capital ha provocado notables trastornos logísticos en eventos internacionales celebrados en la ciudad, impidiendo la llegada de numerosos asistentes y delegados que tenían previsto participar en la 25.º edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC, en sus siglas en inglés), que se celebra estos días en Riad.

De hecho, algunos de los responsables de las principales petroleras mundiales, como ExxonMobil, TotalEnergies y BP, que estaban anunciados para asistir al WPC, no han acudido pese a estar confirmada su presencia.

Rebeldes son respaldados por Irán

Mientras las autoridades del reino calificaron el proyectil que alcanzó la Terminal 4 como de "origen desconocido" e informaron de que otro proyectil cayó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam.

Por su parte, los insurgentes yemeníes sostienen que estos ataques, de los que asumieron la autoría, fueron parte de una ofensiva coordinada.

Desde Saná, el portavoz militar de los hutíes del Yemen, Yahya Sarea, afirmó que la acción contra el aeródromo de la capital saudí consistió en una operación en tres fases iniciada la noche del viernes que provocó el "cierre total" del tráfico aéreo, además de reivindicar el ataque contra el aeropuerto de Dammam, al este.

Los rebeldes yemeníes, respaldados por Irán, justificaron este repunte de las hostilidades como respuesta a la campaña de la coalición militar liderada por Riad, a la que acusan de haber efectuado más de 2.000 bombardeos aéreos desde principios de septiembre en apoyo a la contraofensiva de las tropas gubernamentales yemeníes para recuperar el control de la costa del mar Rojo y la capital, Saná.

La parálisis en el transporte aéreo de la capital ha provocado notables trastornos logísticos en eventos internacionales celebrados en la ciudad, impidiendo la llegada de numerosos asistentes y delegados que tenían previsto participar en la 25º edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC, en sus siglas en inglés), que se celebra estos días en Riad.

De hecho, algunos de los responsables de las principales petroleras mundiales, como ExxonMobil, TotalEnergies y BP, que estaban anunciados para asistir al WPC, no han acudido pese a estar confirmada su presencia.