Hutíes dicen haber atacado de nuevo aeropuerto Rey Khaled de Riad con un misil balístico

Los hutíes han atacado en varias ocasiones el aeropuerto de Riad durante este año, pero han intensificado sus ofensivas en la última semana. ( SHUTTERSTOCK )

Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron haber atacado de nuevo el aeropuerto internacional Rey Khaled de Riad con un misil balístico y haber golpeado a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en el sur yemení con otros tres misiles, según un comunicado de su portavoz militar, Yahya Sarea.

Sarea declaró que el ataque contra el aeropuerto de la capital saudí fue "preciso y directo", sin aportar pruebas de daños o víctimas.

Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente y no hubo comentarios inmediatos por parte de las autoridades saudíes ni la coalición que lidera Arabia Saudí, en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

17 muertos y cientos de heridos en la terminal de Riad

En la última semana, el aeropuerto Rey Khalid sufrió varios ataques de los hutíes, donde murieron 17 personas y cientos de heridos.

Asimismo, el portavoz militar indicó que otra operación tuvo como objetivo a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en la zona de Ras al Ara y Al Madaribah, en la provincia meridional de Lahj, utilizando tres misiles balísticos.

Aseguró que los ataques causaron "un gran número de muertos y heridos", además de inutilizar varios vehículos, pero no especificó cifras concretas.

Sarea también acusó a Arabia Saudí de llevar a cabo 42 ataques aéreos y con misiles en las últimas 24 horas contra lo que describió como objetivos civiles en Saná y en las provincias de Taiz, Lahj, Marib y Amran, así como en la isla de Mayun, en el estrecho de Bab al Mandeb.

Señaló que en los ataques participaron aviones F-15 y Typhoon desde las bases aéreas de Jamis Mushait y Taif, además de lanzamientos de misiles desde Najrán, todas ciudades ubicadas en el suroeste y oeste de Arabia Saudí.

El portavoz hutí cifró en 2.323 el número acumulado de ataques aéreos y con misiles saudíes desde que comenzó la última escalada de violencia a principios de septiembre.

El portavoz advirtió que los ataques contra la isla de Mayun amenazaban el tráfico marítimo internacional y responsabilizó a Arabia Saudí de cualquier interrupción en la navegación que pudiera derivarse de ellos.