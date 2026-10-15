Países del golfo y la UE aplazan su cumbre en Riad por ataques hutíes contra Arabia Saudí

Los conflictos en el Medio Oriente se han incrementado con los ataque de los hutíes a Arabia Saudita, lo que ha aumentado la inestabilidad en la zona. ( AFP )

La segunda cumbre entre la Unión Europea (UE) y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), prevista inicialmente para el próximo 24 de octubre en Riad, ha sido aplazada hasta nuevo aviso debido a "los continuos intentos" de los rebeldes hutíes del Yemen de atacar Arabia Saudí, según comunicados oficiales.

El Consejo Europeo indicó en un comunicado que la nueva fecha "se anunciará a su debido tiempo", al tiempo que afirmó que "la asociación entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo reviste gran importancia estratégica para ambas regiones".

Insistió en que la UE "mantiene su compromiso de profundizar en esta asociación y de mantener el impulso adquirido desde la primera cumbre", que tuvo lugar en octubre de 2024.

Por su parte, el secretario general del CCG, Jasim al Budaiwi, anunció en un comunicado que la decisión fue tomada "ante los continuos intentos de la milicia terrorista hutí de atacar el reino de Arabia Saudí y su infraestructura civil, poniendo en peligro la seguridad de la población civil".

Impactos de ofensivas de hutíes

El líder de esta alianza económica y política -compuesta por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán- añadió que este aplazamiento se produce también ante "la extensión de la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid" de Riad, y "en aras de la seguridad de las delegaciones participantes".

Asimismo, reafirmó el compromiso del CCG y de la UE de "trabajar para crear las condiciones adecuadas para la celebración de la cumbre".

En el marco de su ofensiva contra Arabia Saudí, los rebeldes hutíes del Yemen han escalado sus ataques contra el reino y, el pasado fin de semana, bombardearon el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, donde murieron al menos 13 personas y otras 300 resultaron heridas en la peor acción contra la monarquía árabe en años.

Ante esta intensificación de la violencia, Arabia Saudí se ha visto obligada también a aplazar importantes eventos deportivos como el torneo de tenis Six Kings Slam -donde iba a competir el español Carlos Alcaraz- o las finales de FIFA y deportes electrónicos, así como la Semana de la Moda de Riad, programados para este octubre.

A esto se suman otros eventos musicales que iban a tener lugar en diciembre y han quedado aplazados, como el festival MDLBEAST Soundstorm -la principal 'rave' electrónica que se celebra en el país-, así como el Festival de Cine del Mar Rojo, en Yeda.

En Teherán, Irán afirma que un petrolero está en llamas en el golfo de Omán

El ejército de Irán informó el jueves que un petrolero se incendió en el golfo de Omán cuando intentaba atravesar una zona considerada prohibida, según la televisión estatal.

"Hace unas horas... los equipos de vigilancia de la Marina del ejército identificaron un petrolero que incumplía las normas y que se incendió", informó la televisión estatal, citando un comunicado militar.

"El petrolero infractor había apagado sus sistemas de rastreo e intentaba atravesar la zona prohibida", agregó.

Por el momento no está claro qué provocó el incendio ni quién es responsable.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las operaciones militares estadounidenses en la región y hace cumplir un bloqueo de los puertos iraníes, no hizo comentarios de inmediato.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció los límites de la zona prohibida en septiembre, después de que el jefe de seguridad Mohsen Rezaei propusiera la medida.

En una entrevista con la televisión estatal en ese momento, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohebi, afirmó que la zona abarcaría "una parte del golfo de Omán y otra del mar Arábigo, a lo largo de la ruta que puede conducir al estrecho de Ormuz".

Teherán había advertido que los buques que incumplieran las normas en esa zona estarían sujetos a sanciones, sin amenazarlos explícitamente con acciones militares.

Las fuerzas navales iraníes han atacado repetidamente embarcaciones a las que acusan de utilizar rutas no autorizadas a través del estrecho de Ormuz, que Teherán declaró cerrado desde el inicio de la guerra con Estados Unidos en febrero.