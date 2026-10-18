Los países del Golfo piden a Rusia que presione a Irán para que "cese sus agresiones"

En abril pasado, varios países adviertieron que el cierre de Ormuz estaba "estrangulando" la economía mundial. En octubre, los ataques no han cesado y a la situación se ha sumado la irrupción de hutíes, con daños al aeropuerto de Riad, entre otros. ( EFE )

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) instaron este domingo a Rusia a que "emplee sus relaciones con Irán" para que el país persa "cese sus agresiones" contra esas naciones, todas aliadas de Estados Unidos, en el contexto de la guerra entre Washington y Teherán.

Esta petición fue hecha por el ministro de Exteriores bareiní, Abdelatif Al Zaiyani, ante su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión en la capital bareiní, Manama, del Diálogo Estratégico entre Rusia y el CCG, compuesto por Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Omán y Emiratos Árabes Unidos, además de Baréin.

"Aspiramos a que Rusia emplee sus relaciones con Irán para instarle a que cumpla plenamente con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU número 2817 de 2026 (...) que exige que (Teherán) cese de forma inmediata sus agresiones" contra las naciones del CCG, dijo Al Zaiyani, cuyo país es presidente de turno de esa rica alianza política y económica árabe.

También instó a Lavrov a apoyar la exigencia del CCG de "tomar parte en cualquier negociación o mecanismos relacionados con el programa nuclear o el de misiles de Irán, dado que son (los países árabes del Golfo) los más afectados" por esos programas.

Agradeció, por otro lado, la coordinación en el Consejo de Seguridad de la ONU entre Rusia y Baréin, así como entre el CCG y Moscú en el contexto de la OPEP+ "para estabilizar los mercados de petróleo".

El ministro bareiní condenó nuevamente ante Lavrov los ataques de Irán contra los integrantes del CCG, así como las agresiones de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, alineados con Teherán, contra las instalaciones civiles y energéticas de Arabia Saudí, incluidos los aeropuertos civiles.

Denunció nuevamente el cierre, las restricciones y las agresiones de Irán y de los hutíes contra la navegación y el comercio internacional en el estrecho de Ormuz y en el mar Rojo, y rechazó "cualquier intento de someter el tránsito (en esas vías marítimas) a permisos previos y a restricciones en violencia a los convenios internacionales".

"Saludamos cualquier esfuerzo internacional a favor de proteger la navegación en el golfo (Pérsico) y el mar Rojo", recalcó Al Zaiyani, tras subrayar que "no se puede lograr la seguridad de la región a través de la escalda y las amenazas (...) sino a través de cumplir con el derecho internacional".

Por su parte, Lavrov afirmó que Rusia ha estado realizando "esfuerzos de mantenimiento y consolidación de la paz" con el objetivo de "evitar que estalle una guerra a gran escala en la región", destacando que "la seguridad en la región del golfo (Pérsico) es de vital importancia".

Lavrov también consideró que es "fundamental que todos los Estados del Golfo tengan voz y voto en la resolución de esta crisis estratégica, en cómo garantizar un diálogo directo entre los Estados ribereños del Golfo y sus vecinos, como Irak y Jordania".

"Nuestro concepto consiste en crear estas condiciones mediante la participación de Estados no regionales, la Organización para la Cooperación Islámica y, si les interesa, también los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU", aseveró.

El ministro ruso valoró, por otro lado, la buena relación que tiene Rusia con el CCG, en la que "como resultado del año pasado, registramos un crecimiento del 45 % en el volumen de comercio".