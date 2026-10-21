Rubio visita la refinería india de Jamnagar, capaz de refinar el crudo pesado venezolano

Fotografía tomada de la cuenta oficial de X @USAmbIndia del embajador de EEUU en la India, Sergio Gor (2-d), posando junto al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio (c); y el magnate Mukesh Ambani (3-i); este miércoles en la localidad de Jamnagar, en el estado occidental de Guyarat (India). "El segundo viaje de Rubio a la India este año se centra en dos grandes centros de finanzas, energía y cultura: Bombay y Jamnagar", señaló hoy su departamento a través de un mensaje en la red social X. "La relación es central para la seguridad y prosperidad de EE. UU. Esta visita subraya nuestro compromiso con la inversión comercial, la cooperación energética y la asociación estratégica entre nuestras dos democracias". ( EFE/ @USAMBINDIA )

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, recorrió este miércoles el complejo petrolero de Jamnagar en la India, considerado la mayor refinería del mundo en un único lugar y que puede refinar el crudo pesado de Venezuela, de la mano de la multimillonaria familia Ambani, propietaria del conglomerado industrial Reliance Industries.

"Es un honor unirme al secretario Rubio en las instalaciones de Jamnagar de Reliance Industries", escribió en X el embajador estadounidense en la India, Sergio Gor.

Casi toda la familia del magnate Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, encabezados por su hijo Anant Ambani y su esposa Radhika Merchant, posaron junto a Rubio, su esposa Jeanette Rubio y el embajador Gor en una fotografía difundida en X por el embajador tras el tour.

Su visita al megacomplejo, por donde pasa la mayor parte del crudo que importa Nueva Delhi de Moscú, llega después de que Rubio calificara ayer a la India como una "superpotencia en refinación" y asegurara que abordaría un plan para refinar más petróleo venezolano en la planta.

"Esta empresa tiene la capacidad de refinar el crudo pesado producido en el hemisferio occidental, incluyendo el de Venezuela", dijo este miércoles el representante de Washington a los periodistas desde Bombay antes de su salida a la planta.

Las instalaciones de Jamnagar son unas de las pocas infraestructuras petroquímicas del mundo diseñadas técnicamente para procesar el denso crudo ultra-pesado Merey 16 de Venezuela. Reliance fue en el pasado uno de los mayores compradores mundiales de petróleo venezolano, hasta la llegada de las sanciones internacionales.

Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, también visitó el complejo en la India el pasado junio. Esta visita se produce en pleno repunte de los precios del diésel en EE. UU. antes de las elecciones de mitad de mandato.

En marzo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Reliance se asociará para construir la primera y mayor refinería de petróleo en los EE. UU. en 50 años en Brownsville, Texas.

Antes de partir hacia la ciudad costera de Guyarat, Rubio se citó en la capital financiera de Bombay con el presidente del Grupo Adani, Gautam Adani, y posteriormente con N. Chandrasekaran, presidente de Tata Sons, del grupo Tata, los empresarios más ricos y poderosos de todo el país, según informó la agencia local PTI.