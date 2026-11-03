Oposición israelí acuerda tratar de crear un Gobierno sionista con condiciones de Eisenkot

El líder del partido Yashar y exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Gadi Eisenkot (centro), emite su voto en las elecciones legislativas para elegir la 26.ª Knéset (Parlamento) en la ciudad de Herzliya, cerca de Tel Aviv, Israel, el 27 de octubre de 2026. Los israelíes acuden a las urnas en las primeras elecciones nacionales desde el ataque perpetrado por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023. ( EFE/EPA/ATEF SAFADI )

Los líderes de los partidos que conforman la oposición israelí aspirante a desplazar del Gobierno al primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunieron este martes en un hotel de Herzliya (centro de Israel) para abordar juntos por primera vez desde las elecciones cómo formar un Ejecutivo.

"Los líderes de los partidos coinciden en la necesidad de formar un Gobierno sionista basado en los cuatro principios establecidos por Eisenkot lo antes posible", recogió un comunicado conjunto de los partidos difundido por Yashar! ('¡Recto!'), la formación del exgeneral y cabeza del bloque opositor Gadi Eisenkot.

Eisenkot plantea cuatro principios para formar parte de su coalición: reconocer a Israel como un Estado judío, democrático, liberal e igualitario; comprometerse con los valores de la Declaración de Independencia de Israel; exigir a todos los ciudadanos el cumplimiento de un servicio militar, nacional o civil para todos los ciudadanos; y reconocer a Hamás como una organización terrorista, "cuyas capacidades militares y de gobierno en Gaza deben ser destruidas".

Estos puntos se aplican también a las formaciones árabes, cuyo apoyo sería la principal herramienta de la oposición si quiere alcanzar la mayoría parlamentaria.

Al encuentro acudieron Eisenkot, el cabeza de la coalición; Naftali Bénet, que dirige Beyajad junto a Lapid; Avigdor Líberman de Israel Beitenu ('Israel, Nuestro Hogar'); y Yair Golán, de la progresista Los Demócratas.

Además, todos los partidos de la oposición reafirmaron en su encuentro su voluntad de recomendar a Eisenkot como candidato para formar Gobierno al presidente de Israel, Isaac Herzog, que comenzará este miércoles a pasar consulta con los partidos.

"Lo que tenemos que hacer ahora es formar un Gobierno, porque lo ocurrido en los últimos días no hace más que recordarnos que debemos sacar a Netanyahu y a los suyos de la oficina del primer ministro", afirmó Lapid a su llegada al hotel Dan Accadia.

El político reivindicó que la Comisión Electoral Central de Israel ha determinado que las elecciones del 27 de octubre son válidas y reflejan la voluntad de la población, después de que el Likud, el partido de Netanayhu, tratara de deslegitimarlas achacando la elevada participación de la población árabe (mayoritariamente palestinos con ciudadanía israelí) a una injerencia extranjera.

"Todo el partido Beyajad se movilizará con todas sus fuerzas para ayudar a Gadi Eisenkot a formar un Gobierno lo antes posible", dijo Bénet al término de la reunión.

Fuera del Dan Accadia esperaban a los políticos familiares de los rehenes que fueron llevados a Gaza tras los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que apremiaron a los representantes a acordar un método para formar un Ejecutivo.

"Quienes gestionaron el 7 de octubre no pueden formar parte del Gobierno que esté en el poder aquí en el futuro (...) No existe tal cosa como un Gobierno de unidad con las mismas personas, los mismos ministros, el mismo primer ministro que tiene sangre en las manos", dijo a los medios allí apostados Michael Illouz, padre del rehén de 26 años y muerto en Gaza Guy Illouz.

El apoyo árabe

El encuentro se produce cuando el bloque que conforman los partidos de los líderes reunidos ostenta 48 escaños del Parlamento, lejos de los 61 que les darían la mayoría para gobernar.

Los partidos árabes cuentan con 19 asientos, pero la mayoría de los miembros de la oposición se han mostrado reacios a aceptar su apoyo y Líberman lo rechaza tajantemente. Sólo Golán ha empujado desde que se celebraron los comicios para unir fuerzas con estos partidos palestinos.

El líder de Los Demócratas se reunió este martes con los cabezas de la formación árabe izquierdista, la Lista Conjunta, para abordar cómo coordinar a sus facciones: "Estamos avanzando a toda máquina", escribió el partido en redes sociales para acompañar una foto de Golán junto a los políticos Yúsef Yabarín y Ahmad Tibi.

Si la oposición no se apoyara en los partidos árabes para formar Gobierno, para obtener la mayoría necesaria tendría que recurrir a los partidos ultraortodoxos o de la extrema derecha que han apoyado a Netanyahu en la legislatura saliente.