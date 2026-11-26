El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, habla durante el 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. Desde entonces, trata de buscar un acuerdo paz en Medio Oriente. ( FOTO DE ANGELA WEISS / AFP )

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, inició este jueves una visita oficial en El Cairo, donde tiene previsto coordinar con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, los esfuerzos de mediación de su país para una solución negociada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La visita del emir catarí, que no ha sido anunciada con anterioridad, "se enmarca en un contexto regional e internacional que exige mayor consulta y coordinación (...), lo que potenciará las oportunidades para lograr la seguridad, la estabilidad y el desarrollo en la región", dijo el embajador de Catar en Egipto, Yasim bin Abdulrahman Al Thani.

Destacó, según recoge la agencia de noticias catarí, QNA, "el papel crucial de la coordinación continua entre Doha y El Cairo en el apoyo a los esfuerzos árabes para abordar las crisis regionales, promover oportunidades para la resolución pacífica de conflictos y consolidar la seguridad y la estabilidad".

Catar insiste en alcanzar el alto al fuego

Fuentes diplomáticas egipcias y cataríes subrayaron por otro lado "el importante papel" de Egipto y Catar "en apoyo a la causa palestina", y recordaron que El Cairo y Doha mediaron, junto a Turquía y EE.UU, para alcanzar el alto el fuego en la guerra israelí en Gaza, en octubre de 2025.

Catar mantiene desde hace varias semanas contactos con las autoridades iraníes y estadounidenses con el fin de evitar la reanudación de la guerra y alcanzar un entendimiento que permita reabrir el estrecho de Ormuz, por donde antes del inicio del conflicto, en febrero pasado, pasaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de crudo.

La visita de Al Thani a Egipto, en la que abordará también temas de cooperación económica y de inversiones, se produce en un momento en el que Doha, así como otras naciones árabes vecinas de Irán, buscan alianzas militares y abordan la creación de un mecanismo de seguridad para protegerse contra posibles amenazas en el futuro.

Varias ricas naciones petroleras del golfo Pérsico, incluidas Catar, Kuwait y Baréin, han sido blanco de ataques iraníes con drones y misiles durante la guerra, dado que acogen en su territorio presencia militar estadounidense.

Catar firmó el pasado día 13 un nuevo acuerdo de "defensa mutua" con Turquía, en el que ambos países se comprometen a "adoptar una postura unificada ante cualquier ataque armado externo contra una o ambas partes", en una ceremonia en Estambul en la que estuvo presente el emir catarí y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Al Sisi, cuyo país es una de las principales potencias militares de Oriente Medio, ha reiterado en varias ocasiones que la seguridad de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Catar, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Omán- "es una parte integral de la seguridad egipcia".