El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, y el líder opositor Gadi Eisenkot negocian la formación de un Gobierno de coalición. ( EFE/ARCHIVO )

El líder del Likud y primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, está reunido este domingo con el líder opositor Gadi Eisenkot, jefe del partido Yashar! y encargado de formar Gobierno tras las elecciones, para explorar fórmulas de cara a formar un Ejecutivo con ambos partidos.

Negociaciones políticas

Su reunión se produce después de que Netanyahu ofreciera este sábado a Eisenkot un Gobierno de rotación en el que éste último ocupara primero el cargo de primer ministro, y a falta de una semana para que acabe el plazo para lograr la formación de un Ejecutivo.

Reunión en Tel Aviv

Tras su oferta, Eisenkot emplazó a Netanyahu a reunirse con él anoche mismo para evaluar en un plazo de 24 horas la voluntad del Likud de alcanzar un acuerdo, una reunión que se convocó finalmente en la mañana de este domingo.

La reunión comenzó sobre las 10:00 hora local (8:00 GMT) y medios israelíes indican que antes de las conversaciones escucharán un informe sobre la situación de seguridad, en un contexto en que Netanyahu ha ido defendiendo desde antes de las elecciones un nuevo ataque a Irán, al que Eisenkot se ha negado.

Estas conversaciones se producen después de que Yashar! y Los Demócratas, la formación izquierdista de Yair Golán, acordaran el pasado jueves un pacto de coalición por el que estos últimos obtendrían cuatro ministerios, entre ellos Seguridad Nacional, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunicaciones y Cultura y Deporte.

Yashar! también alcanzó un acuerdo con Israel Beitenu, el partido del ultranacionalista Avigdor Lieberman, en el marco de las negociaciones para constituir un nuevo Ejecutivo.

Mientras que Los Demócratas es el principal defensor a formar un Gobierno aprovechando el apoyo de los partidos árabes (de miembros y votantes en su mayoría palestinos con ciudadanía israelí), Israel Beitenu es un firme detractor de esta solución.

Diferencias sobre Irán

Los partidos de la coalición encabezada por Eisenkot suman 48 escaños y, los árabes (la Lista Conjunta y Raam), 19. La mayoría en el Parlamento de Israel, que tiene 120 escaños, se alcanza con 61.

A falta de aprovechar el apoyo árabe, como defiende Líberman, la coalición de Eisenkot tendría que buscar el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13, para evitar aliarse con el Likud.