Conmoción en Australia por el atentado en Bondi, que reabre debate sobre el antisemitismo

Asistentes a una vigilia en un memorial en Bondi Beach, en Sídney, Australia. ( EFE/BIANCA DE MARCHI )

La conmoción se apoderó de Australia este lunes por el ataque terrorista perpetrado la víspera contra la comunidad judía en la popular playa de Bondi, en el este de Sídney, que ha dejado 16 personas fallecidas -entre ellas uno de los presuntos atacantes- y reabierto el debate sobre tenencia de armas y antisemitismo.

Las autoridades mantienen acordonada la zona y han desplegado un amplio operativo policial mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos y descartar nuevas amenazas, en el que supone el peor tiroteo de la nación en 30 años y el atentado más sangriento del país.

Ataque durante una celebración judía

El tiroteo se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas del país.

En el lugar se celebraba un acto por el inicio de la festividad judía de Janucá al que asistían cerca de un millar de personas, según confirmó la Policía de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney.

Tras los primeros disparos, agentes policiales acudieron rápidamente al lugar y se produjo un intercambio de fuego en el que dos policías resultaron heridos. Uno de los atacantes, un hombre de 50 años, murió tras ser abatido por la policía, mientras que el segundo, su hijo de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia policial con heridas críticas, aunque estables.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital, con edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Entre ellas se encuentra una niña de 10 años, un rabino nacido en Reino Unido, un oficial de policía retirado, un superviviente del Holocausto y un ciudadano francés.

Padre e hijo

Las autoridades indicaron que los presuntos atacantes eran un padre y su hijo: identificados como Sajid Akran y su hijo Naveed Akram, originarios de Bonnyrigg (un suburbio de Sídney), según informaron fuentes de seguridad a la cadena pública ABC.

Sajid contaba con licencia de armas desde hacía una década y tenía al menos seis armas registradas.

Las autoridades declararon formalmente el suceso como "incidente terrorista" el domingo, lo que permitió activar poderes especiales para garantizar que no existía "ninguna amenaza adicional para la comunidad".

El caso está en manos del Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo, que analiza las armas incautadas y solicita la colaboración ciudadana.

La cadena ABC informó además de que la agencia de inteligencia australiana (ASIO) investigó hace seis años al hijo por presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney. Mientras tanto, el padre había llegado a la ciudad en 1998 con una visa de estudiante.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado "ha golpeado el corazón de nuestra nación" y lo calificó de "acto de terrorismo y antisemitismo". Tras convocar de urgencia al Comité Nacional de Seguridad, prometió emplear "todos los recursos necesarios" para garantizar la seguridad de la comunidad judía.

El Consejo Nacional de Imanes de Australia (ANIC, por sus siglas en inglés) y la comunidad musulmana australiana condenaron "de forma inequívoca" el suceso y dijeron que "estos actos de violencia no tienen cabida en el país".

Un "héroe" en medio del caos

En medio del tiroteo, un hombre logró desarmar a uno de los atacantes tras forcejear con él, según relataron medios australianos. Identificado como Ahmed al Ahmed, musulmán de 43 años, recibió disparos en el brazo y la mano y permanece hospitalizado tras ser operado. Su intervención fue alabada por responsables políticos dentro y fuera del país, que lo calificaron de "auténtico héroe" por su valentía.

La icónica playa de Bondi ofrecía este lunes una imagen inusual: casi vacía, en silencio y con flores, velas y mensajes de duelo en memoria de las víctimas. Vecinos y visitantes acudieron a rendir homenaje mientras la policía mantenía el perímetro acordonado.

El atentado de Bondi es el tiroteo más mortífero registrado en Australia en casi tres décadas, desde la masacre de Port Arthur en 1996, que marcó un antes y un después en la legislación sobre armas.

También supone el primer ataque mortal contra la comunidad judía en el país, en un contexto de aumento de incidentes antisemitas, según han denunciado organizaciones judías del país desde el ataque de Hamás a Israel hace dos años, y de llamamientos a la cohesión social frente al extremismo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Australia se convirtió en uno de los principales destinos de los supervivientes del Holocausto, al acoger, en términos per cápita, al segundo mayor número de refugiados judíos después del recién creado Estado de Israel.

Según estimaciones de historiadores, al menos 27,000 supervivientes llegaron al país hasta 1961.

Bondi es precisamente uno de los barrios de toda Australia donde se concentra una de las mayores comunidades judías del país -que representa el 0,4% de la población australiana- con una fuerte presencia de sinagogas, escuelas, comercios y organizaciones comunitarias.