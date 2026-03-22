El Gobierno australiano sugiere el teletrabajo ante la posible escasez de combustible

Ante la evolución del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno australiano ha optado por reforzar la flexibilidad laboral. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno australiano afirmó este lunes que la decisión de recurrir al teletrabajo para mitigar el impacto de una eventual escasez de combustible, derivada del conflicto en Oriente Medio, quedará en manos de trabajadores y empresas, en línea con las recomendaciones internacionales para reducir la demanda energética.

El ministro de Industria, Tim Ayres, señaló que trabajar desde casa es una "opción viable para muchos" y recalcó que serán los propios ciudadanos quienes "tomen esa decisión", descartando por ahora la imposición de mandatos a nivel federal.

La posición del Ejecutivo contrasta con la adoptada por varios países de Asia, que han implementado medidas más estrictas para contener el consumo energético, como la reducción de la semana laboral a cuatro días o la obligación de teletrabajo parcial en el sector público, como ocurre en Tailandia o Pakistán.

La recomendación de fomentar el trabajo remoto procede de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que instó a Australia y a otros países a aplicar medidas para limitar el consumo de petróleo, entre ellas también la reducción de la velocidad en carretera.

La incertidumbre sobre el suministro global de crudo está vinculada a la evolución del conflicto en Oriente Medio y, en particular, a las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha presionado al alza los precios del combustible.

Ante este escenario, el Gobierno australiano ha optado por reforzar la flexibilidad laboral y activar medidas de contingencia sobre el suministro. Entre ellas, la liberación parcial de reservas estratégicas de combustible, equivalente a unos seis días de gasolina y cinco de diésel, para aumentar el margen de respuesta del mercado interno.

Según datos oficiales recientes, Australia dispone de reservas equivalentes a 36 días de gasolina, 32 días de diésel y 29 días de combustible para aviación. El país no recurría a estos mecanismos de emergencia desde 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

Asimismo, Camberra anunció una flexibilización temporal de los estándares de calidad del combustible durante 60 días, lo que permitirá elevar el contenido de azufre en la gasolina e incorporar alrededor de 100 millones de litros adicionales al mercado cada mes.

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