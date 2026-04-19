Australia alerta del "mayor shock energético de su historia" por la guerra de Irán

El Ejército de Irán denunció que el ataque de EE. UU. contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno australiano advirtió este lunes que el país afronta "el mayor shock energético de su historia" en medio de la guerra en Oriente Medio y la dificultad del tránsito de crudo en el estratégico estrecho de Ormuz.

En declaraciones la cadena pública ABC, el ministro de Industria y Ciencia del Gobierno australiano, Tim Ayres, calificó la situación como "muy volátil", después de que un buque de la Marina de Estados Unidos disparara contra una embarcación que, según Washington, intentaba romper el bloqueo impuesto a puertos iraníes.

El Ejército de Irán denunció que el ataque de EE. UU. contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington, y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

Irán recuperó el sábado el "control estricto" de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura.

Tensión en el estrecho de Ormuz

En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

"Por eso el Gobierno australiano ha estado pidiendo desescalada y el cese de las hostilidades", afirmó Ayres, quien subrayó que el Ejecutivo trabaja intensamente para reforzar la seguridad de suministros de combustible y fertilizantes tanto a nivel nacional como regional.

El ministro explicó que estas medidas buscan "proporcionar un amortiguador" que proteja a Australia y a sus ciudadanos del impacto de lo que describió como un "shock energético" sin precedentes.

Estrategias del Gobierno australiano

No obstante, Ayres restó importancia a las fluctuaciones inmediatas en los precios del combustible, al considerar que la rápida evolución de los acontecimientos hace poco útil centrarse en cambios diarios. "Es importante no enfocarse en el vaivén diario de la actividad", señaló.

En cambio, defendió que la prioridad del Gobierno es actuar en dos frentes: garantizar la seguridad energética a corto plazo y reforzar la resiliencia económica a largo plazo.

En este sentido, destacó las inversiones destinadas a fortalecer la capacidad industrial y energética del país.

El ministro evitó confirmar si el Ejecutivo extenderá las medidas temporales de alivio del coste de vida, como los ajustes en el impuesto a los combustibles o los cargos para vehículos pesados.

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