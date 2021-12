Islas Caimán extienden su prohibición a los cruceros por variante ómicron

Las autoridades de las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar en el mar Caribe, anunciaron este viernes que extienden su prohibición a los cruceros, revocando la decisión previa de permitir la próxima semana la escala de un primer barco.



La prohibición, en vigor desde marzo de 2020, iba a levantarse el próximo día 28 con la llegada del Nieuw Statendam de Holland America Line, que tiene previsto zarpar dos días antes de Fort Lauderdale (Florida) con 1,600 pasajeros a bordo.



Sin embargo, las autoridades anunciaron hoy que ese crucero no hará escala en la isla Gran Caimán debido a preocupaciones por la variante ómicron.



Esta decisión está "en línea con la política implementada recientemente que requiere que todos los viajeros se realicen la prueba (diagnóstico) el día antes de su salida hacia las Islas Caimán", señaló el aviso, un requisito que el barco no podía cumplir.



El ministro interino de Turismo, Dwayne Seymour, dijo en una rueda de prensa convocada apresuradamente que la decisión no se había "tomado a la ligera" y que lamentaban "el inconveniente".



"Lo correcto es adoptar un enfoque cauteloso. La cancelación de esta única escala de un crucero garantizará que las Islas Caimán estén en mejores condiciones de proteger a la población", subrayó.



Seymour adelantó que esperan poder "dar la bienvenida al turismo de cruceros en 2022", aunque la Asociación de Turismo local expresó su "decepción" ante la medida.



Por su parte, la empresa Holland America confirmó en un comunicado la modificación del itinerario de su crucero de siete días, que ahora hará escala en Cozumel (México).



La visita de este barco había sido pensada como una prueba para preparar la isla para el eventual regreso del turismo de cruceros.



Los casos de COVID-19 han aumentado en los últimos días en las Islas Caimán a causa de la expansión de la variante ómicron, lo que despertó una mayor preocupación de la población ante la llegada del crucero.



Varios cruceros han experimentado problemas de este tipo en el Caribe esta semana. Al Odyssey of the Seas se le prohibió hacer escala en Curazao después de que más de 50 personas a bordo dieran positivo en las pruebas de COVID-19.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.