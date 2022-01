Observatorio advierte de “relajamiento” ante la covid-19 en Nicaragua

El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 advirtió este sábado de un “relajamiento” en las medidas de prevención ante la pandemia en Nicaragua, especialmente ante la amenaza del ómicron, cuya presencia no ha sido reportada por las autoridades.



“Nos preocupa el relajamiento de la práctica de medidas de prevención que se observa en las calles de nuestro país, lo que incremente los riesgos de contagio, que son mayores si ya estuviese circulando el ómicron, la nueva variante de preocupación del SARS-CoV-2, con mayor transmisibilidad que las otras”, señaló el Observatorio, en su más reciente informe.



Según datos oficiales, la covid-19 ha dejado en Nicaragua 219 muertos y 17.583 casos confirmados, desde que el coronavirus fue detectado en el país, en marzo de 2020.



No obstante, el Observatorio, una red de médicos que registra casos que no necesariamente son reportados por el Gobierno, cuenta hasta 5.970 muertos por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia, así como 31.392 casos sospechosos, datos que las autoridades no reconocen.



“Aunque se esté reportando menor número de casos, la población debe continuar tomando medidas de prevención”, señaló la organización médica, que reprobó las “actividades que implican aglomeración”, el “acceso a pruebas diagnósticas limitado”, el “porcentaje de vacunación bajo (45 %)”, y la “presencia de las cuatro variantes de preocupación” previas al ómicron.

RELACIONADAS Alemania baja tiempo de cuarentena y pone nuevas restricciones

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

El Observatorio subrayó que “aunque no se ha reportado oficialmente la circulación del ómicron en el país, en la última semana, proveedores de servicios de salud han reportado un incremento de casos que presentan sintomatología característica de la infección por ómicron, lo cual hace sospechas que esta variante puede estar circulando en el país”.Hasta ahora eldeno ha confirmado la presencia de ningunas de las cuatro variantes de preocupación del SARS-CoV-2 previas al ómicron, Alfa, Beta, Delta y Gamma.La presencia de las variantes mencionadas enfue anunciada en noviembre pasado por la), con base en información suministrada por el, según elde Incidentes del organismo,, quien no ha sido desmentido por las autoridades del país centroamericano.Tanto el Observatorio, como lay la, han expresado su preocupación por el manejo de la pandemia en, donde no se han establecido restricciones, se promueven las aglomeraciones, y el acceso a las pruebas PCR es restringido, como parte de la llamada “singular” del, que busca mantener intacta la