Refugios y restablecimiento de comunicación, prioridades de la ONU en Tonga

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) trabaja en la construcción de refugios, el restablecimiento de las comunicaciones y el acceso al agua potable tras el tsunami que golpeó el pasado fin de semana varias islas del archipiélago de Tonga, aseguró hoy el coordinador residente de la ONU para las islas del Pacífico, Jonathan Veitch.

En una rueda de prensa virtual, Veitch -cuya oficina es la representación de la ONU más cercana al lugar de los hechos- apuntó que las cenizas continúan impidiendo la reapertura del aeropuerto de Tonga, prevista para este lunes, lo que está retrasando el envío de ayuda de emergencia.

El responsable de la ONU explicó que sobre el terreno hay 23 trabajadores de la ONU para coordinar y ejecutar las labores de ayuda y aclaró que no se prevé, de momento, el envío de más personal debido a las estrictas medidas sanitarias impuestas por las autoridades de Tonga a las personas que viajan al archipiélago, para evitar la propagación de la covid-19.

"No haremos nada para amenazar la seguridad de sus protocolos y la seguridad de su población en cuestiones de covid porque eso, de hecho, causaría muchas más dificultades de las que ya tenemos", dijo Veitch, que precisó que abordarán esta cuestión con las autoridades.

El enviado de Naciones Unidas no aportó más datos que los ya ofrecidos por el Gobierno de Tonga, que confirmó hoy la muerte de dos personas en la isla de Mango, una de ellas británica, y de una tercera en la isla de Nomuka.

En este sentido, Veitch precisó que no podía confirmar si se han evaluado todos los asentamientos del archipiélago que cuenta con un centenar de islas.

"No podemos confirmar totalmente que no ha habido más daños o que no ha muerto más gente", dijo, antes de precisar que las poblaciones sobre las que había más preocupación, las de Mango y Fonoifua, fueron visitadas por equipos enviados por las autoridades.

El Gobierno describió el tsunami, provocado por la erupción del volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai, como "un desastre sin precedentes".

El país ha permanecido prácticamente incomunicado debido a que el cable submarino por donde se conectan todas las comunicaciones telefónicas y de internet se rompió a unos 37 kilómetros de la costa.

Según el Gobierno, las líneas telefónicas solo funcionan en las islas de Tongatapu y Eua, mientras que las dos compañías de telecomunicaciones tratan de restablecer el servicio en algunos puntos con tecnología por satélite, con prioridad para llamadas internacionales y correo electrónico.

Veitch confirmó que Internet continúa cortado y agregó que el lunes se empezaron a restablecer ciertas comunicaciones a través de teléfonos satelitales y radios de onda corta.