Decepción por la condena a 20 años de cárcel para depredador sexual en Chile

Un Tribunal Penal de la ciudad meridional chilena de Temuco confirmó este viernes la condena a 20 años de prisión para Martín Prádenas, un joven de 30 años encontrado culpable de dos delitos de violación y cinco abusos sexuales a seis mujeres perpetrados entre el 2010 y 2019.

La sentencia causó decepción entre las víctimas y las organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos, que esperaban que el Tribunal atendiera la solicitud de la Fiscalía, que pedía una condena ejemplar a 41 años de prisión.

En especial la familia de Antonia B., una mujer de 21 años que se quitó la vida después de que el acusado la agrediera en la madrugada del 18 de septiembre de 2019 en la localidad de Pucón, en el sur del país.

Fue precisamente la violación a Antonia B. y la repercusión nacional que tuvo su caso lo que propició que las otras cinco víctimas de Martín Prádenas, en prisión preventiva desde hace dos años, dieran sus testimonios y se descubriera la cruel personalidad de un hombre de 30 años considerado "un depredador sexual".

En la lectura del veredicto, el Tribunal aplicó el enfoque de género en el contexto de la valoración de pruebas y advirtió que en la longitud de la pena se ha tenido en cuenta "el daño extensivo" causado a las víctimas.

Una sentencia que no convenció a la madre y a la abuela de Antonia, que se derrumbaron al escuchar el veredicto a las puertas del juzgado.

"No es justo. Mi hija ya no está, no va a volver, y él sí podrá volver con su familia. 20 años no es nada para el daño psicológico que provocó a las familias y a las víctimas", afirmó la madre.

"Estoy decepcionada con la justicia, le tenían que haber dado los 41 años. Hizo daño a personas, son personas y deberían haberle condenado por cada una de estas personas", dijo a la prensa local, que ha seguido con gran interés el largo proceso judicial.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos y otros colectivos han sugerido que se pida la nulidad del juicio, una posibilidad que van a valorar los equipos de defensa de las víctimas tras una sentencia que creen no proporcionada al daño infligido.