Serbia advierte que no tolerará el EuroPride y rechaza presiones extranjeras

El presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vucic, insistió hoy con rotundidad en que no se permitirá la celebración del EuroPride 2022, el acto LGBTI+ más importante de Europa, y que ninguna presión desde el extranjero le hará cambiar de opinión.



"Hemos tomado la decisión de que no habrá marcha. Pueden llamar a Biden, Putin o Zelenski, pero no van a hacernos cambiar nuestra decisión", insistió, refiriéndose a los presidentes de EEUU, Rusia y Ucrania.



"Lo que se ha prohibido, seguirá prohibido. No se juega con las decisiones del Estado", aseguró Vucic, que ha justificado la cancelación de la marcha, que desde hace tres años estaba prevista que se celebrara el próximo 17 de septiembre, en la actual tensión política con Kosovo.



El presidente dijo que se pueden mantener "reuniones" en espacios cerrados, pero advirtió a los organizadores del EuroPride: "No vais a tener lo que el Estado ha decidido que no vais a tener".



El mayor evento europeo de la comunidad LGBTI+ estaba previsto este año en Belgrado para la semana del 12 al 18 de septiembre, con un gran desfile del Orgullo el día 17.



Belgrado logró hacerse con la celebración en 2019 frente a candidaturas como la de Barcelona, Lisboa o Dublín.

Vucic anunció el sábado pasado que el EuroPride se cancelaba debido a la renovada tensión con Kosovo, una provincia que se independizó unilateralmente de Serbia en 2008 y cuya soberanía Belgrado sigue sin reconocer.



Tras el anuncio de la prohibición, los organizadores del EuroPride 2022 han recordado que vetos parecidos ya fueron declarados como anticonstitucionales por la Justicia serbia y que se va a recurrir la decisión del Gobierno.



La Unión Europea y Estados Unidos han criticado la cancelación de la marcha.



La Comisión Europea ha recordado que la no discriminación por la orientación sexual es un principio básico de la Unión Europea, de la que Serbia espera ser algún día miembro.



La Asociación Europea de Organizadores del Orgullo (EPOA), responsable de la marcha, ha rechazado celebrarla en otra ciudad, argumentando que no da tiempo a organizarlo y que hacerlo sería ceder ante quienes se oponen a la igualdad y los derechos humanos.