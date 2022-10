Una mujer pagó entrada de la Copa Mundial de Qatar a su esposo para estar con su amante

Una mujer pagó miles de dólares para que su esposo vaya a la Copa Mundial de Qatar y así poder pasar más tiempo con su novio secreto, a quien conoció en una aplicación de citas.

La mujer narró a un medio internacional que mientras su esposo emprendió su viaje hacia este evento deportivo, ella aprovechará para pasar dos semanas con su amante.

La mujer, de quien no se revela el nombre real, tiene 42 años y lleva casi 17 años con su esposo, con quien ha procreado dos hijos, pero asegura que su aventura le ha dado "una nueva oportunidad de vida".

Sarah, nombre ficticio de la mujer, dice que hizo clic inmediatamente con su novio secreto “ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto”, además, asegura que su romance ha fortalecido su relación de pareja.

Esta es la primera vez que Sarah se ha desviado de su matrimonio.

“Mi esposo incluso ha comentado cuánto más feliz y menos estresado me he visto en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”.

En comparación con lo que comparte con su esposo fanático del fútbol, la relación que Sarah tiene con su novio es "completamente diferente".

Según explicó al diario británico Metro “He estado con mi marido durante mucho tiempo. Estamos casados, tenemos dos hijos juntos, tenemos un amor muy arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los altibajos del matrimonio”.

La mujer asegura que con su novio se siente libre y llena de energía y le encanta pasar cada minuto con él.