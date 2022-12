El influencer Adrián Santos innova para la industria musical

Para vivir de la creación de contenidos en internet sólo se requiere aventarse, empezar y tener consistencia para subir videos sea a TikTok, Instagram, Facebook o YouTube, afirmó Adrián Santos, influencer de tecnología con medio millón de seguidores en redes sociales.

“Hay mucha gente que tiene la curiosidad de si se puede hacer dinero en redes sociales y si puedes vivir de eso. Yo creo que ya no es pregunta eso, ya hay muchos ejemplos de personas haciéndolo y me incluyo de tener la fortuna de esto que me gusta tanto y poder crear contenido alrededor de este tema, pero sí se puede”, señaló en entrevista

Adrián Santos se dedica de tiempo completo a compartir su pasión por la tecnología en todas las redes sociales y en su página web de manera consistente desde 2018.

“Me gusta decirle a la gente que si yo pude, cualquiera puede, porque yo no estudié comunicación ni actuación ni producción, solo tenía el expertise y el fanatismo de un tema en específico y compartiéndolo en internet encuentras una comunidad de gente interesada en el mismo tema”, comentó. Apasionado a la tecnología desde su infancia, comenzó a subir videos desde el 2010, pero fue hace cuatro años que abrió el canal de Tech Santos.

“Tenía muchas ganas de tener un canal de tecnología, yo veía a los de Estados Unidos como recibían productos prácticamente gratis, y hacían reseñas y a eso se dedicaban, y yo dije qué padre, quiero jugar con estos gadgets también”, relató.

Comenzó poco a poco, subiendo dos videos a la semana, y actualmente se siente afortunado de que ha encontrado una audiencia en línea y desde hace dos años se dedica a esto de tiempo completo, además de que recibe invitaciones de empresas a eventos.

Este año fue a Nueva York con Samsung, a California con Apple y recientemente a Estocolmo, Suecia, con Volvo.

“En el aspecto de estar en cámara y grabar aprendí sobre la marcha, prácticamente en YouTube, yo estudié tecnología en el Tec de Monterrey, estudié una carrera que se llama INT, que es Ingeniería en Negocios y Tecnologías de la Información, y me dio el conocimiento para poder emprender este canal de ramo tecnológico”, reveló.

Hacer videos ha sido un gusto desde chico, agregó, ya que hacía videos en casa y tuvo un grupo de música con el que le gustaba mucho tocar en vivo, por lo que considera que siempre ha tenido el afán por estar en frente de la cámara. “Como con muchos canales de YouTube es aprender con prueba y error, al principio grababa con un teléfono y como me gusta mucho la tecnología mi papá se prestaba su cámara y luego ya junté un poco de dinero para comprar mi propia cámara como un año o dos después de iniciar el canal, y poco a poco fue aprendiendo a subir la calidad, compré luces, una mesa, un fondo bonito que construimos”, contó.

Poco a poco fue mejorando el nivel de producción hasta llegar a lo que es ahorita, en un proceso que considera fue largo.

“Hago dos o tres videos a la semana e intento mejorar en cada video un poquito, aunque sea uno por ciento, y después de tantos años sí se ha visto la mejora”, opinó.

A la par del canal de Tech Santos, tiene un podcast que se llama Top Noticias Tech y ahí da las noticias de tecnología una vez a la semana en Spotify y Apple Podcast y también en YouTube con formato de video.

En el canal de YouTube presenta principalmente reseñas y unboxings de productos, así como videos informativos de lo que está de tendencia en tecnología.

“Afortunadamente empresas de tecnología me invitan a eventos a ver y a reportar las cosas nuevas de tecnología, a Nueva York tuve la oportunidad de ir con Samsung donde presentaron los nuevos teléfonos plegables que son el Samsung Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4, que son estos dispositivos muy innovadores que ya se doblan a la mitad y es como la siguiente generación de teléfonos inteligentes y está muy padre ir a estos eventos porque soy de las primeras personas en el mundo de probarlos y de verlos y tenerlos en mis manos”, señaló.

Sobre los grandes eventos de tecnología a los que ha asistido, destacó su asistencia a tres ediciones del Consumer Electronic Show en Las Vegas, al que van prácticamente todas las marcas de tecnología a presumir sus nuevos productos y nuevos servicios.

“El año pasado estuvo muy divertido, un poco más callado porque fue el primer año regresando de pandemia, entonces muchas marcas no fueron, pero este año sí se ve que va a estar más duro como en años pasados y sí voy a ir este año para ver todo lo más nuevo de tecnología”, adelantó.

Musilibre

En su faceta de emprendedor, Adrián Santos lanzó recientemente Musilibre, un proyecto que inició porque siempre ha tenido pasión por la música y quería encontrar alguna manera de incorporar la música con su proyecto Tech Santos o con crear contenido.

“Específicamente se me ocurrió esta idea porque hay muchos problemas de gente compartiendo videos en redes sociales que no pueden utilizar las canciones por derechos de autor. Si tú subes un video a Instagram o a Facebook o a YouTube con una canción popular te pueden penalizar, te pueden penalizar la canción y hasta te pueden cerrar la cuenta por no tener los derechos de distribución de esa pieza musical”, explicó

Junto con un amigo produce canciones 100 por ciento originales libres de derechos para que las puedan utilizar creadores de contenido o cualquier persona que quiera subir un video familiar a YouTube.

“Hemos visto también la necesidad de tiendas comerciales que tienen el mismo problema, no es nada más en el internet, sino tiendas comerciales no pueden poner música con derechos en sus locales, entonces hemos encontrado un nicho de tiendas físicas, locales comerciales, que están utilizando nuestra música de Musilibre. Tenemos más de 7 horas de música libre de derechos para usar donde quieran y donde puedan”, detalló.

Sobre sus planes a futuro, contó que recientemente instaló un estudio nuevo para su canal Tech Santos y está empezando a desarrollar videos más producidos.

“Quiero subir mucho la calidad de los videos, incluir gráficos, hacer guiones, formalizar la producción y seguir creciendo en el aspecto del contenido”, reveló.

También desea incursionar en los videos en vivo. “Creo que hay mucho potencial para tener un programa de tecnología en vivo”, dijo.