Hong Kong regalará 500,000 billetes de avión en campaña de promoción global

Las autoridades de Hong Kong anunciaron hoy una gran campaña por valor de 2,000 millones de dólares hongkoneses (unos 231 millones de euros) para impulsar el turismo, los negocios y la inversión, que incluirá el regalo de 500,000 billetes de avión a visitantes y residentes de la ciudad.



El secretario de Finanzas hongkonés, Paul Chan, reveló este jueves que espera que la campaña, bautizada "Hola Hong Kong", logre atraer más de 200 actos empresariales, culturales y turísticos.



El objetivo de la campaña, que se presentó con bailarines y luces de neón en el principal centro de convenciones de la ciudad, es que Hong Kong retome la actividad después de tres años de crisis y restricciones sanitarias por la pandemia de la Covid.



Además del medio millón de billetes de avión gratuitos, la administración ofrecerá a los turistas cupones para gastar en más de cien restaurantes, hoteles y otros lugares de interés turístico.



Las autoridades no especificaron cómo optar a los billetes, aunque señalaron que las aerolíneas involucradas harán anuncios pronto sobre cuándo y cómo se distribuirán.



A la ceremonia asistieron varios funcionarios de los departamentos de turismo, comercio y aviación de la ciudad, como el director general de la Autoridad Aeroportuaria, Fred Lam, quien señaló que la campaña empezará el 1 de marzo y se prolongará durante seis meses.



Según estimaciones gubernamentales, los billetes gratuitos constituirán alrededor del 10 % de todas las llegadas a la ciudad semiautónoma durante ese medio año.



"Hong Kong está conectada a China continental y a escala internacional, y no habrá ni aislamientos, ni cuarentenas, ni restricciones a la hora de disfrutar del bullicio de la ciudad", declaró el líder hongkonés, John Lee, durante la presentación.



En su intervención ante una multitudinaria audiencia, Chan declaró también que el objetivo del Gobierno para este año es "liberar a Hong Kong de la pandemia, centrarse en el desarrollo económico y promocionar la ciudad tanto a nivel global como en la China continental".



La economía hongkonesa se contrajo el año pasado un 3.5 %, un porcentaje peor de lo esperado y, según la prensa local, un 4,2 % interanual en el cuarto trimestre de 2022.



No obstante, expertos citados por el diario South China Morning Post prevén un repunte de más de un 3 % interanual para 2023 a medida que la ciudad recupere la normalidad tras el levantamiento de casi todas las restricciones relacionadas con la covid y la mejora de la confianza de los consumidores.



Para atraer a inversores extranjeros, el jefe del ejecutivo hongkonés encabezará el próximo sábado una delegación a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, donde presentará "las ventajas estratégicas y oportunidades comerciales" del centro financiero a líderes políticos y empresariales de Oriente Medio.

