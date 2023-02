China dice que seguirá haciendo "esfuerzos" para alcanzar la paz en Ucrania

Wang Yi, máximo responsable de la política exterior china, aseguró hoy que "China seguirá haciendo esfuerzos" para lograr la paz en Ucrania, pero pidió a Europa "pensar con calma" qué se puede hacer para parar la guerra.



"Tenemos que pensar con calma, especialmente nuestros amigos en Europa, sobre qué se puede hacer para parar la crisis. Aunque China no es una parte directamente involucrada, seguiremos tratando de facilitar conversaciones de paz", dijo Wang durante su intervención hoy en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Según Wang, desde que empezó la "crisis" en Ucrania el año pasado, China ha sugerido que Rusia y Ucrania "se sienten juntos en una mesa" para alcanzar una "solución política" al conflicto.



"Esto no se puede va a resolver con soluciones simples. Hay que pensar en un marco de trabajo, y Europa tiene que pensar qué papel estratégico, desde la autonomía, puede jugar. Pero por muy difícil que esté la situación, no podemos dejar de buscar la paz", dijo.



Desde el estallido del conflicto en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua dentro de la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.



El jefe de la diplomacia china reiteró esta posición y agregó que China se opone a "guerras nucleares" o a "ataques a instalaciones nucleares" para "evitar catástrofes".



"De la misma manera, debemos oponernos al uso de armas biológicas bajo ninguna circunstancia", dijo. EFE