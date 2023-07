Corea del Norte lanza un misil balístico sin identificar al mar de Japón

Corea del Norte lanzó hoy un misil balístico sin identificar al mar de Japón (conocido como mar del Este en las dos Coreas), según informó hoy el Ejército surcoreano.

El Ministerio de Defensa de Japón también informó hoy del nuevo lanzamiento norcoreano de un aparente misil balístico, el primero de este tipo desde el pasado 15 de junio, y señaló que se encuentra recopilando detalles del mismo para valorar si presenta algún riesgo para su territorio.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano notificó el lanzamiento a las 10:07 hora local del miércoles (1:07 GMT), unos minutos después de que lo hiciera el Ministerio de Defensa de Japón.



A partir de los datos de vuelo del proyectil recopilados, se espera que este caiga en aguas del mar de Japón pasadas las 11:00 hora local (2:00 GMT) y fuera de la Zona Económica Exclusiva (EEZ) de Japón, a unos 550 kilómetros al este de la península coreana, según dijo el ministro nipón de Defensa, Yasukazu Hamada.



Al ser preguntado por los medios locales sobre la posibilidad de que se trate de un misil balístico intercontinental (ICBM), Hamada señaló que aunque no hay "nada confirmado", la duración y trayectoria del misil hacen que "no se descarte" esa opción.



El nuevo test norcoreano llega tras un repunte de las tensiones en la península en los últimos días, a raíz de unos vuelos de reconocimiento llevados a cabo por aviones espía estadounidenses dentro de la Zona Económica Exclusiva de Corea del Norte, que desencadenaron fuertes protestas de Pionyang.



El Ministerio de Defensa norcoreano y Kim Yo-jong, la hermana del líder Kim Jong-un, publicaron varios comunicados de tono amenazante sobre supuestas intrusiones que tuvieron lugar en los últimos días y que "vulneran la soberanía" del aislado país, algo que posteriormente quiso desmentir Seúl.



Además, el lanzamiento coincide con la participación prevista este miércoles del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, en la cumbre de la OTAN que se celebra en Vilna, y después de que en la víspera el mandatario acordara un nuevo marco de cooperación con la alianza atlántica en once áreas concretas como la ciberseguridad o las tecnologías híbridas.