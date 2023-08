El Talibán dice que ha firmado contratos mineros por valor de $6,500 millones en Afganistán

El régimen del Talibán que gobierna Afganistán informó que ha firmado siete contratos de minería el jueves para una inversión total de 6,500 millones de dólares, la mayor serie de acuerdos de ese tipo desde que la milicia fundamentalista tomó el poder hace dos años.

Los siete contratos son con compañías locales, muchas de las cuales tienen socios extranjeros, de países como China, Irán y Turquía. Incluyen la extracción y procesamiento de hierro, plomo, cinc y oro en cuatro provincias: Herat, Ghor, Logar y Takhar.

La información provino de una nota de prensa del viceprimer ministro para asuntos económicos, Abdul Ghani Baradar Akhund. No dio muchos detalles, pero dijo que crearía miles de empleos y que mejoraría significativamente la situación económica del país.

Cualquier cifra entregada por las autoridades sobre los contratos sería poco confiable a menos que las operaciones mineras se concreten, lo que podría tardar años, comentó Javed Noorani, experto en el sector minero de Afganistán.

"Los talibanes saben que Afganistán tiene minerales y que esto es dinero, pero no viene fácil", dijo Noorani a The Associated Press. "La minería es una operación sumamente complicada. Requiere marcos, estrategias, instituciones e infraestructura apropiados. Lo ideal es abrir el sector gradualmente y empezar con lo más fácil".

Nadie del Ministerio de Minas y Petróleo estaba disponible para dar más detalles sobre los contratos o las compañías. La AP contactó a Sahil Middle East Mining & Logistics Ltd, basada en Kabul y que es mencionada como firmante de uno de los contratos, pero no hubo respuesta de inmediato.

Desde que tomó el poder, el Talibán ha estado tratando de atraer inversiones extranjeras para revitalizar su economía.

Casi el 80% del presupuesto del gobierno anterior venía de la comunidad internacional y financiaba hospitales, escuelas, fábricas y ministerios, pero ese dinero mayormente se ha evaporado.

El Talibán, como hicieron gobiernos anteriores, está depositando sus esperanzas en la riqueza mineral del país. Se estima que la provincia Logar tiene los mayores depósitos de cobre del mundo.