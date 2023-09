Invitación oficial del G20 desata polémica en la India por el uso de "Bharat" como nombre del país

La invitación a una cena oficial en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Nueva Delhi, emitida por el Gobierno de la India, provocó este martes una controversia política por el uso de la palabra "Bharat", el otro término reconocido por la Constitución para referirse al país asiático.



"La presidenta de Bharat solicita el placer de su compañía", lee la invitación compartida en las redes sociales por políticos de la oposición y escrita en inglés para una cena oficial el próximo sábado.

Emitida en nombre de la presidenta del país asiático, Droupadi Murmu, la invitación ha sido interpretada en clave electoral por miembros de una coalición opositora recientemente formada de cara a las elecciones generales de 2024. Esta agrupación, liderada por el histórico Partido del Congreso (INC) de la dinastía Nehru-Gandhi, fue bautizada como "INDIA".



"En la carta de invitación enviada por la presidenta a los invitados del G20 se utiliza la expresión ´República de Bharat´ en lugar de ´República de la India´. ¿Tanto miedo le tiene a INDIA?", afirmó el Partido del Congreso en la red social X, antes conocida como Twitter.

Una fuente aclaró a Diario Libre que "siempre" se usa la palabra Bharat para India y que incluso está en Constitución.

Comparó que "Bharat es como decir República Dominicana" y que "India es como Dominican Republic".

La Constitución formula en su primer artículo que el país asiático se llama "India, que es Bharat". Pero la invitación llega entre los rumores, recogidos por la oposición pero no confirmados, de que el Gobierno nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi, podría cambiar el nombre del país únicamente por Bharat.



"Aunque no hay un impedimento constitucional a llamar a la India ´Bharat´, que es uno de los dos nombres oficiales de la India, espero que el Gobierno no sea tan tonto como para abandonar por completo ´India´, que tiene un valor de marca incalculable y construido durante siglos", señaló el parlamentario del Partido del Congreso Shashi Tharoor, quien abogó por continuar utilizando ambas formas.



Miembros del Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi halagaron sin embargo la invitación.



"República de Bharat. Feliz y contento de que nuestra civilización esté avanzando firmemente hacia ´Amrit Kaal´", un término que puede traducirse como la edad de oro y que es utilizado por el Gobierno para describir las aspiraciones del país asiático, dijo el jefe de Gobierno del estado nororiental de Assam y miembro del BJP, Himanta Biswa Sarma.

