Qué se sabe de la explosión en el hospital de Gaza de la que Israel y palestinos se acusan

La fuerte explosión que, según fuentes palestinas, causó casi 500 muertos en un hospital en Gaza ha generado acusaciones cruzadas sobre quién es responsable de la tragedia. Los palestinos culpan a Israel de un bombardeo, mientras que el Ejército israelí culpa al grupo Yihad Islámica Palestina por el lanzamiento fallido de un cohete que impactó en el recinto sanitario.

A falta de acceso de expertos independientes a la zona y de muchos detalles por esclarecer, hasta el momento se sabe que este incidente es considerado por los palestinos como la mayor masacre en Gaza durante la guerra entre Israel y las milicias palestinas, que ya lleva 12 días.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamás, la explosión ocurrió ayer alrededor de las 19:00 hora local (16:00 GMT) en el Hospital Al Ahli, donde aproximadamente 2,000 civiles gazatíes se refugiaban de los bombardeos israelíes. El Ministerio informó que al menos 471 personas murieron como resultado de un bombardeo israelí, calificando lo sucedido como una "horrible masacre" y "un crimen de genocidio".

La Defensa Civil de Gaza también denunció que se trató de "una masacre sin precedentes" que equivale a un genocidio del cual Israel es responsable.

Por su parte, el Ejército israelí afirmó que la explosión fue causada por un lanzamiento fallido de cohetes de la Yihad Islámica desde las cercanías del hospital. Según el Ejército, la investigación realizada concluyó que no se estaba llevando a cabo un ataque en la zona en el momento de la explosión y se identificó el recorrido de un proyectil lanzado poco antes.

La portavocía militar israelí acusó a los palestinos de inflar las cifras de víctimas y afirmó que no hubo un impacto directo en el hospital, sino que se trató de una explosión menor en un aparcamiento del centro médico. Imágenes aéreas difundidas por el Ejército israelí y fotos de prensa local muestran que la explosión no dejó un cráter en el punto de impacto, lo que sugiere que fue causada por un cohete y no por un misil israelí. Además, se señala que la deflagración causada por el combustible del proyectil autopropulsado pudo ser mucho más destructiva que la propia cabeza explosiva del cohete.

La Yihad Islámica negó su responsabilidad en el incidente y acusó a Israel de inventar mentiras y hacer acusaciones falsas tras cometer "una brutal masacre". El grupo argumentó que el peso de la cabeza explosiva, el ángulo de caída de la bomba y la magnitud de la destrucción son pruebas documentadas de un bombardeo aéreo desde un avión de combate.

Residentes de Gaza, algunos analistas y periodistas que han cubierto la región durante años se muestran escépticos ante la posibilidad de que un proyectil poco sofisticado de la Yihad Islámica haya causado casi 500 muertos.

El incidente ocurrió horas antes de la visita relámpago del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Israel. Biden respaldó la versión israelí sobre la explosión, basándose en datos recabados por el Pentágono. La inteligencia de Estados Unidos también atribuyó el ataque contra el hospital a la Yihad Islámica, afirmando que, según diversas pruebas como imágenes de satélite y videos, la explosión fue causada por un cohete lanzado por el grupo.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, subrayó que la información demuestra que Israel no es responsable de la explosión en el hospital.