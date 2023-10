Embajadores de países árabes en Bruselas instan a la UE a pedir un alto el fuego en Gaza.

Los embajadores de los países árabes en Bruselas instaron este jueves a las autoridades de la Unión Europea (UE) a solicitar un alto el fuego en la Franja de Gaza y a "hacer todo lo posible" para que se detenga de manera "inmediata" la violencia contra la población.



"Hay que hacer todo para parar la masacre en Gaza y salvar a los civiles", declaró en una rueda de prensa el embajador de Palestina en la capital belga, Abdalrahim Alfarra.



Los representantes diplomáticos de los países árabes aseguraron que están en contacto con las autoridades europeas para "que se cumpla el derecho internacional", y en ese contexto apelaron a los "principios fundadores" de la UE.



Instaron a que los europeos "actúen" para el fin "inmediato" de la agresión israelí a Gaza, la apertura de los pasos fronterizos para que entre la ayuda de primera necesidad en el territorio asediado, que se tomen la medidas adecuadas para impedir la traslado forzoso de la población palestina, y la realización de una paz justa, durable y global, con la vuelta a las fronteras de 1967 con Jerusalén este como capital de Palestina.



Preguntado por la autoría del bombardeo del hospital Al Ahli Araba, donde murieron centenares de personas hace dos noches, Alfarra pidió a los medios "dejar de seguir las mentiras israelíes".

Los embajadores se preguntaron si Israel está listo para una investigación internacional del bombardeo del hospital, que consideran la manera de saber lo que realmente pasó.



Ante el secuestro por parte del movimiento islamista Hamás de rehenes israelíes, dejaron claro que condenan esa acción y que nadie puede tolerar matar civiles o tomarlos como rehenes.



"Ahora nuestro problema es cómo salvar a los civiles en Gaza. Los que no mueren hoy de las bombas, van a morir mañana de sed y de hambre", enfatizó Alfarra, quien aseguró que el ataque de Israel sobre la Franja en respuesta a los ataques terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre ya se ha cobrado la vida de 1,057, cifra que en su opinión se puede elevar a 10,000.



"Que la UE diga que hay que parar la guerra contra Gaza de inmediato", insistió, y más en concreto que se deje de "asesinar civiles".



Los embajadores explicaron que hay un "alto nivel de enfado", "miedo" y "estrés emocional" en la población de la región, y que los ciudadanos están preocupados por la expansión del ciclo de violencia, que consideraron muy peligroso no solo para su vecindad sino también para Europa.



Quisieron además dejar claro que Egipto "nunca cerró el paso" de Rafah que comunica ese país con la Franja de Gaza, y pusieron de relieve que el problema es que el otro lado de la terminal ha sido bombardeado cuatro veces en las que incluso han resultado heridos trabajadores egipcios.



Hay en ese espacio camiones cargados con ayuda humanitaria, incluida de la UE, esperando a poder pasar, detallaron, mientras "todo el mundo está esperando allí garantías de seguridad de que esos convoyes no serán un objetivo".



Otro punto que subrayaron es que consideran "inaceptable" la transferencia de población de Gaza y que expulsarlos de ese territorio es una "violación de la ley humanitaria" que implica "liquidar toda la causa palestina" y que "nadie va a aceptar".