La guerra Israel-Hamás ´es una auténtica carrera tecnológica´, dice experto en seguridad

En entrevista con RFI, el analista en seguridad y defensa Jesús M. Pérez Triana, editor del sitio guerrasposmodernas.com, explicó en qué consiste la red de túneles que Hamás construyó bajo Gaza, qué se puede esperar de esta carrera tecnológica entre Israel y el grupo armado palestino, y por qué Cisjordania es un punto clave de esta nueva guerra.

RFI: ¿Qué nos puede decir de los túneles de Hamás, qué objetivo tienen?

Jesús M. Pérez Triana: Israel cuenta con los drones, cuenta con la aviación, que ha sido siempre importante en sus ataques. Entonces, la respuesta de Hamás y las otras organizaciones palestinas, pero fundamentalmente Hamás, ha sido poner toda su infraestructura y todos sus centros de mando, almacenes y escondites para las lanzaderas de cohetes con los que ataca a Israel, debajo de tierra. Y esto ha sido una carrera tecnológica entre Israel y las organizaciones palestinas de la Franja de Gaza, porque Israel ha usado bombas anti búnker que penetran varios metros en la tierra. Esto ha sido respondido por Hamás cavando túneles aún más profundos y ampliando su red. Hay fundamentalmente dos tipos de túneles: están los defensivos, que son para esconder su infraestructura, y luego están los túneles ofensivos, que se han usado fundamentalmente para pasar por debajo de la valla defensiva que separaba la Franja de Gaza de Israel. Y esos túneles ofensivos se utilizaban para aparecer por la espalda de bases militares israelíes, capturar soldados y llevarlos de vuelta. Lo que pasa es que, en esa carrera tecnológica, los medios puestos por Israel para prevenir la construcción de estos túneles avanzaron tanto que desecharon ese método y hemos llegado al 7 de octubre con un ataque frontal contra la frontera. Pero de todas formas hay una infraestructura enorme en toda la Franja, porque no solamente sirve para esconder fuerzas para los centros de mando, para los almacenes, para esconder las lanzaderas, sino que también forma parte de lo que sería el dispositivo defensivo de Hamás para mover a sus combatientes dentro de lo que es las áreas urbanas.

RFI: Esto no es un fenómeno nuevo. ¿Hasta qué punto Israel conoce la existencia de estos túneles? ¿Y hasta qué punto esta estrategia de Hamás es peligrosa para Israel cuando avance en esta ofensiva?

Jesús M. Pérez Triana: La constatación de que había túneles es previa. En el año 2014, las fuerzas de defensa israelíes entran en la Franja de Gaza, llegan a la periferia de la ciudad de Gaza y allí muestran en imágenes o vídeos que, levantando la alfombra de una mezquita, hay un acceso, una alcantarilla con una escalera que lleva al interior de esa red de túneles en los que los combatientes de Hamás se mueven de un lado a otro. Y bueno, históricamente también ha habido otros casos previos. Por ejemplo, la guerrilla del Vietcong en Vietnam usaba los túneles. Lo que pasa es que, lo que vemos en la Franja de Gaza es que ha habido un esfuerzo por construir una red enorme de cientos de kilómetros. Además, esos túneles no son artesanales. Ahí hay maquinaria industrial y están suficientemente entubados para darle seguridad a las personas que se mueven. Y esto va a ser una parte fundamental de la estrategia, porque lo que vemos es que Israel tiene el control: va a tener sus helicópteros de ataque, va a tener sus drones, va a tener sus aviones de combate sobrevolando la Franja, entonces la única alternativa que tiene Hamás para mover combatientes con libertad dentro de la ciudad de Gaza, en la presumible batalla urbana que se avecina, es contar con esos túneles. Aparte de que viendo la capacidad que tiene Israel de volar por los aires almacenes y depósitos de municiones, cosa que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Hezbolá en Siria, la única forma de que puedan sobrevivir a los ataques israelíes es cavar sus almacenes lo más profundo posible.

¿Qué manera tiene Israel de saber? Pues en el año 2021, desde Israel se aseguró que por primera vez habían empleado sistemas de inteligencia artificial para deducir el trazado de esos túneles. La verdad es que mientras que los túneles ofensivos que se acercan a la valla son detectados con sistemas sísmicos, pues los túneles defensivos que están en el corazón de la ciudad, es muy difícil presuponer su trazado. Entonces, posiblemente uno tiene que haber, por así decirlo, topos o infiltrados, es decir, combatientes palestinos o residentes de la Franja de Gaza que estén al servicio de Israel por razones múltiples y que entonces faciliten información. Tiene que haber, me imagino, el cotejo de mucha información y ahí entran los sistemas de inteligencia artificial, viendo por dónde se mueven, por donde entran, por dónde salen, dónde se apaga la señal de la telefonía móvil de algunas personas, pero eso es una tarea bastante compleja y la verdad es que mucho de lo que sabemos sobre los túneles viene de lo que los israelíes cuentan que han descubierto. Pero ellos no cuentan todo lo que saben. Pero tampoco tenemos fuentes. Es decir, no hay forma de saberlo. Eso sí, varias veces las organizaciones palestinas han mostrado sus túneles a periodistas de sus propios órganos de propaganda y también a periodistas de medios que ellos consideran afines. Entonces sabemos de la existencia de esos túneles, los han mostrado en sus videos de propaganda. Hemos visto incluso que, por ejemplo, hay túneles en los que un combatiente de Hamás se mueve con una motocicleta porque es una larga distancia y el túnel es lo suficientemente ancho para poder mover, suponemos, combatientes y mensajeros que utilizan un vehículo a motor. Entonces, la mayor parte de las cosas que sabemos sobre esa red de túneles o son suposiciones, o son simplemente la poca información que los propios palestinos han mostrado. Y luego las fuentes israelíes que nos hablan, por ejemplo, del concepto "Metro de Gaza", que es un término irónico para referirse a la amplia red de túneles. Ese término lo acuñaron los israelíes y son ellos los que afirman que hay una red de cientos de kilómetros de túneles. Pero no lo sabemos. No podemos verificarlo.

RFI: ¿Ante la ofensiva de Israel, Hamás puede responder de una manera sorpresiva? ¿Podemos llegar aún a sorprendernos gracias a estos túneles o gracias a otras técnicas?

Jesús M. Pérez Triana: Hay una cosa que está clara y es que aquellos que idearon, organizaron y lanzaron los ataques terroristas del 7 de octubre sabían que iba a haber una respuesta contundente por parte de Israel. Es decir, en la planificación de los ataques en octubre tuvo que haber una parte también de preparativos de defensa. Hasta ahora habíamos visto varias operaciones militares en el pasado, por ejemplo, la del 2014, que fue la primera en la que vimos la existencia de esos túneles defensivos porque la oficina de prensa de las fuerzas de defensa lo mostraron. Entonces la pregunta es, ¿qué sorpresas han preparado uno y otro? En el año 2021, Israel había anunciado el uso de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Qué cosas nuevas? Pues la verdad es que no lo sabemos. El primer día, por ejemplo, Hamás enseñó drones kamikazes (un diseño iraní que copia un diseño polaco capturado por los rusos en la guerra de Ucrania), enseñó una carta. También enseñaron los drones que se utilizan para grabaciones profesionales de audio y de vídeo con un proyectil anticarro. Entonces ellos enseñaron que han dado un salto tecnológico en capacidad de drones. Posiblemente no todo pase por la Franja de Gaza, es decir, que las bazas que tenga Hamás sean, por ejemplo, abrir un segundo frente con combatientes palestinos en la frontera norte. Pero todos los misiles avanzados y todos los proyectiles anticarro recibidos por Hamás, que fue una baza que les proporcionó Irán, parece que están contrarrestados. Esto es una auténtica carrera tecnológica. Lo que pasa es que realmente no sabemos qué sorpresas se han guardado uno y otro. En el 2014, por ejemplo, Israel probó por primera vez en la Franja de Gaza vehículos blindados teledirigidos. Es decir, cogieron auténticos blindados que ya habían empleado en la guerra, como el blindado M113, que fue el vehículo que usaron para transportar tropas en la invasión del Líbano en el año 82, y lo probaron manejando a la distancia. Eso permitió, por ejemplo, en zonas donde había unos tiroteos muy intensos, evacuar a soldados heridos o llevar munición, agua y comida a soldados que estaban en primera línea en una zona con presencia de francotiradores. Entonces da la sensación de que en cada conflicto cada bando se enseña parte de sus cartas. Pero yo creo que fundamentalmente todavía tenemos que ver qué otras sorpresas, porque la situación es que hay una abrumadora potencia de fuego por parte israelí en cuanto a aviación, artillería. Se han estado preparando para este tipo de guerra mucho tiempo. Tienen una unidad especial para la guerra en túneles, han desarrollado robots para explorar los túneles. Entonces yo creo que cada bando tiene algunas sorpresas, pero todavía no han enseñado todas las cartas.

RFI: Todos los ojos están puestos en Gaza, pero ¿qué pasa en Cisjordania?

Jesús M. Pérez Triana: Paradójicamente, toda la atención del conflicto palestino israelí en los últimos 18 meses estuvo centrada en Cisjordania. Es decir, estamos aquí porque Hamás estaba perdiendo el protagonismo del conflicto y ellos tienen la necesidad de presentarse ante la sociedad palestina como la auténtica vanguardia palestina. Ahora estamos hablando de Gaza porque la acción del 7 de octubre tenía una doble misión: una era recuperar el protagonismo de Hamás y distraer la atención de Cisjordania. Y la otra era porque esta acción del 7 de octubre sirvió a Irán para abrir una brecha entre Israel y los países árabes que se estaban acercando. Todos entendemos que hay un conflicto por el territorio y en el caso de Gaza no es tal: en el año 2005 Israel se retiró, no hay ocupación israelí desde el 2005. Lo que hay es que en el 2007 Hamás tomó el control, convirtió aquello en una dictadura y es una organización que no reconoce el derecho a existir de Israel. Entonces la atención está en Cisjordania, donde ha surgido una nueva generación de grupos combatientes. Son las Brigadas de Yenín, La Guarida del León... O sea, hay toda una nueva generación de jóvenes palestinos que no consideran legítimo al liderazgo existente de la Autoridad Palestina, que controla allí los territorios. Y entonces tenemos esta nueva generación que está desafiando una situación. Israel ha estado expandiendo precisamente porque ha tenido margen para hacerlo, porque se ha sentido validado por Estados Unidos. Entonces, en un territorio que conquistó militarmente en el año 67, ha estado implantando nuevos asentamientos, nuevas localidades e introduciendo población. Es algo que no debería hacer hasta que no hubiese un acuerdo de paz permanente en el que se establezcan las fronteras. Y ese es el punto de fricción y el punto de conflicto. Encima, el actual Gobierno lo que ha hecho es no solamente alentar y mirar para el otro lado, cuando esa nueva población que se está asentando allí choca con la población palestina local, sino que encima la ha protegido, ha incrementado la seguridad de esa población para que se sienta con más margen para agredir a la población palestina. Y eso es otro de los factores que nos llevó al 7 de octubre. Los recursos de inteligencia militares, todo el interés del actual Gobierno estaba en la expansión de esos asentamientos y dejó absolutamente desprotegida la frontera sur. Entonces esto ha sido, desde el punto de vista ético, moral o legal, sino que también desde el punto de vista meramente estratégico, un error israelí centrar los recursos de la atención en un territorio en el que no se debería estar expandiendo la población hasta que no haya un acuerdo de paz definitivo.