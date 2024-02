Hezbolá, el otro frente de la guerra entre Israel y el Hamás

Mientras Israel continúa bombardeando la Franja de Gaza, el ejército debe cuidar la frontera norte con Líbano donde las milicias del Hezbolá dispara proyectiles diariamente contra las ciudades limítrofes del lado israelí. Unos 80,000 israelíes que vivían en esa zona han sido desplazados. RFI estuvo en esa frontera conversando con militares y habitantes de uno de los kibutz evacuados.

Con la guerra de Gaza como telón de fondo y "en apoyo de los palestinos", el Hezbolá libanés dispara a diario cohetes contra el norte de Israel. Uno de los blancos impactados es el kibutz Sasa, donde pudo acceder RFI. En sus muros se ve el impacto de un misil antitanque Kornet.

Pero a pesar de estos ataques, Israel no parece estar preparado para una confrontación total con Hezbolá. Para el mayor David Baroukh, portavoz del ejército israelí, "Hezbolá forma parte del gobierno libanés. No queremos erradicarlo, pero sí queremos erradicar la amenaza que supone para nuestra frontera norte. Sólo queremos que desaparezca, eso es todo". Para ello, el ejército israelí también bombardea a diario el sur de Líbano.

Unos 80,000 israelíes que vivían cerca de la frontera entre Líbano e Israel han sido desplazados. Shmuel Halimi es un residente del kibutz Sasa y nos explica que "el gobierno ha decidido evacuar todos los pueblos, ciudades y moshavim (comunidades agrícolas) en un radio de 4 km de la frontera".

Shmuel y su esposa Yaëlle regresan regularmente a su casa en el kibutz Sasa, a dos kilómetros y medio de Líbano. Para ella "es extremadamente frustrante y difícil no estar en casa. No saber exactamente qué va a pasar. No saber si va a ser más o menos peligroso... Nadie anuncia una fecha. ¿Cuándo podremos volver a casa? Es difícil para todos."

El intercambio de fuego entre Israel y Hezbolá dejó una decena de muertos en el lado israelí. Unas 200 personas murieron en el Líbano.