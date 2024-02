En Kerem Shalom, israelíes protestan contra la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

Durante la última semana, manifestantes israelíes, muchos de ellos de extrema derecha, se han estado reuniendo en Kerem Shalom. Es a través de este punto de entrada entre Israel y Gaza que la ayuda humanitaria llega al enclave palestino. Estos activistas están tratando de bloquear el paso de camiones cargados de alimentos. Los enfrentamientos con la policía israelí estallan regularmente.

"¡Bousha!", "¡Vergüenza!", corean los manifestantes mientras entran camiones cargados de sacos de harina hacia Gaza. Para Galit, "los gazatíes no merecen ninguna ayuda".

"En los videos que nos muestra el ejército, en los relatos de nuestros soldados que estuvieron en Gaza y regresaron, nos dicen que no hay una casa, ni un jardín de infantes, ni una escuela, ni un hospital en Gaza, donde no haya armas, donde no haya material de propaganda contra Israel y los judíos. La mayoría de la gente allí apoya a Hamás", dice.

"Debilitar" al enemigo

Apostados detrás de barreras metálicas, los activistas tratan de abrirse paso para cortar la ruta de los camiones. Estallan enfrentamientos con la policía.

Según David, "para vencer al enemigo, hay que debilitarlo". "Mientras estas personas estén sanas, mientras se les proporcione comida, agua y atención médica, seguirán luchando. Pero si los privamos de todo, podremos detener la guerra", estima.

Entre la multitud: jóvenes con kipás de punto, típicas de los círculos nacionalistas religiosos, radicales. Pero también manifestantes más moderados como Rachel, que comenta: "Nuestro objetivo no es matar de hambre a la gente de Gaza, gente que no está involucrada".

"Tenemos que encontrar otro sistema para asegurarnos de que la población de Gaza reciba esta ayuda, que no se revenda, porque actualmente está siendo revendida por Hamás", estima la mujer. "También tenemos que asegurarnos de que la ayuda llegue a nuestros rehenes. Pero hasta la fecha, no tenemos evidencia de eso", concluye.