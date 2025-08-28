Jorge del Villar e Inspiración Alternativa celebran su séptima edición

Querétaro se convirtió en el punto de encuentro de la cultura, los negocios y el talento en una noche especial que tuvo lugar en el Seven del Big Bola. Allí, Grupo Anunciart presentó la séptima edición de Inspiración Alternativa, un proyecto editorial que bajo la dirección de Jorge del Villar se ha consolidado como una propuesta distinta, fresca y auténtica, con la misión de conectar a la sociedad a través de historias que inspiran.

El ambiente fue festivo y al mismo tiempo emotivo. Empresarios, creadores culturales, líderes de opinión y personalidades de distintos sectores acudieron a la cita para celebrar un proyecto que, con cada edición, reafirma su propósito de abrir espacios para compartir ideas, logros y experiencias que merecen ser contadas.

Más que un lanzamiento, la velada fue un recordatorio de que la inspiración puede convertirse en un motor colectivo cuando se comparte en comunidad.

Jorge del Villar, como anfitrión de la noche, dirigió un mensaje a los asistentes en el que resaltó el camino recorrido y los retos asumidos para que la revista se mantenga vigente y cercana a sus lectores. Subrayó que Inspiración Alternativanació como un complemento de Alternativo.mx, portal digital de noticias, pero que pronto adquirió una identidad propia al enfocarse en dar voz a quienes construyen desde distintos ámbitos.

Con convicción, afirmó que la misión es generar un espacio donde confluyan la cultura, la política, el deporte, los negocios y las historias de vida, con un lenguaje accesible y un espíritu humano.

"Cada edición es una invitación a mirar el mundo desde nuevas perspectivas. Queremos que esta revista sea un lugar donde el lector se sienta acompañado, donde encuentre motivación y donde descubra la riqueza de lo que nos rodea", expresó Del Villar. Su mensaje fue recibido con reconocimiento y aplausos, en un ambiente que reflejaba la esencia misma del proyecto: unir, inspirar y proyectar lo mejor de la comunidad.

En esta séptima entrega, la portada estuvo dedicada a Fernando Cáceres, empresario y referente cultural cuya trayectoria es ejemplo de disciplina, visión y constancia.

Durante su participación, agradeció la distinción y compartió unas palabras en las que destacó la importancia de mantener la pasión como motor de cada emprendimiento y la constancia como base de todo logro. Su mensaje resonó con los presentes, quienes reconocieron que su historia encarna el espíritu que Inspiración Alternativa busca transmitir.

La directora de la publicación, Ana Muñiz, también tuvo un momento especial en la velada al agradecer a todo el equipo que hace posible cada edición y a los aliados que, con su confianza, respaldan este proyecto.

Con emoción, aseguró que la revista se construye desde la colaboración y el compromiso, y que la meta siempre ha sido abrir un espacio plural y cercano. Reconoció que cada número representa no solo un esfuerzo editorial, sino también la convicción de que la comunicación puede inspirar cambios positivos en la sociedad.

Los invitados disfrutaron de una experiencia enológica a cargo de Vinos del Oeste, detalle que dio un cierre cálido a la noche. La cata de vinos, acompañada de palabras de agradecimiento y camaradería, se convirtió en un símbolo del espíritu de la revista: un espacio para compartir, aprender y celebrar lo que inspira.

Más allá de la celebración, la séptima edición de Inspiración Alternativa reafirma que este proyecto se ha consolidado como un referente para quienes buscan contenidos distintos, auténticos y con propósito.

No se trata únicamente de informar, sino de motivar a los lectores a través de historias que reflejan la riqueza cultural, empresarial y social de la región. Su esencia va más allá de las páginas: es un recordatorio de que la inspiración puede encontrarse en la vida diaria y que siempre hay algo que aprender de quienes nos rodean.

El evento en Querétaro fue una muestra clara de cómo un proyecto editorial puede convertirse en un catalizador de comunidad y en un puente entre mundos distintos. Bajo la dirección de Jorge del Villar, Inspiración Alternativa ha sabido adaptarse a los tiempos y responder a la necesidad de contenidos más humanos, cercanos y motivadores.

Cada número refleja la convicción de que comunicar también es construir, y que inspirar es una de las formas más poderosas de transformar.

Con esta séptima edición, la revista no solo celebra su permanencia, sino que mira hacia el futuro con la certeza de que aún quedan muchas historias por contar y muchas páginas por escribir.

Lo ocurrido en el Seven del Big Bola es solo un capítulo más en una trayectoria que promete seguir creciendo y trascendiendo, recordando que la verdadera inspiración no conoce fronteras y siempre encuentra eco en quienes se abren a recibirla.