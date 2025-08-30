Palestinos tratan de conseguir comida en un comedor social en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 15 de mayo de 2025, a propósito de que Israel mató a 62 palestinos en Gaza este viernes, 15 mientras buscaban ayuda humanitaria. ( EFE )

Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza mataron al menos a 62 palestinos este viernes, 15 de ellos mientras trataban de conseguir ayuda humanitaria en el devastado enclave, según el registro de los hospitales publicado este sábado por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Además, los equipos de rescate recuperaron los cadáveres de cuatro palestinos que murieron en jornadas anteriores y quedaron enterrados bajo los escombros.

El Ministerio también sumó al registro de fallecidos los nombres de 280 personas desaparecidas que fueron reclasificadas como muertas, tras una revisión de las autoridades judiciales palestinas.

En total, desde que comenzó la ofensiva israelí contra Gaza, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, al menos 63,371 gazatíes han muerto y 159,835 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias.

Muertes por hambre

Durante este viernes, además, los hospitales registraron diez nuevas muertes por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, tres de ellas de menores de edad.

Más de 300 gazatíes, incluidos 121 niños, han muerto de hambre desde el comienzo de la guerra, la mayoría este verano, cuando la escasez de comida se ha agudizado por el bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel.

Israel controla todos los accesos, según los registros de la Sanidad gazatí.