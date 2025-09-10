Cookies Puky el sabor artesanal que une Nueva York y Europa.

En el año 2015, la familia Gómez Bolívar dio vida a un sueño dulce: Cookies Puky, una marca de galletas artesanales que nació entre Nueva York y España con una propuesta única que fusiona lo mejor de ambos mundos.

Inspiradas en el estilo inconfundible de las cookies neoyorquinas y la tradición europea en repostería, las galletas Puky se han convertido en un referente por su sabor auténtico, textura perfecta y variedad de sabores capaces de conquistar a los paladares más exigentes.

Desde sus inicios, la misión de la marca ha sido clara: endulzar momentos y llegar a cada vez más hogares en Latinoamérica, ofreciendo productos de alta calidad elaborados con pasión y dedicación. Cada galleta es elaborada de manera artesanal, respetando procesos tradicionales, pero con un giro innovador que las distingue en el mercado.

"Queremos que cada mordisco sea una experiencia, que las personas no solo disfruten de una galleta, sino que sientan el cariño y la dedicación con la que fue hecha", comenta la familia fundadora.

Además de su compromiso con el sabor, Cookies Puky mantiene como objetivo primordial brindar una atención cercana y cálida a sus clientes, construyendo relaciones que van más allá de la simple compra.

Hoy, a casi una década de su fundación, Cookies Puky se prepara para expandirse con fuerza en el mercado latinoamericano, llevando consigo un sello inconfundible: galletas que combinan tradición, innovación y un toque de hogar.