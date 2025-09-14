Israel mata a 68 palestinos el sábado y hiere a cerca de 350 en intensos bombardeos

El humo se eleva en la torre Al Kawthar tras un ataque aéreo de Israel en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 14 de septiembre de 2025. ( EFE )

El Ejército israelí mató el sábado al menos a 68 palestinos e hirió a otros 346, según el recuento diario del Ministerio de Sanidad publicado hoy, por el que los fallecidos por fuego israelí aumentaron a 64,871 en casi dos años de ofensiva, sin contar los que perecieron por hambre o siguen bajo los escombros.

Según estos datos de Sanidad, un total de diez personas fueron además asesinadas este sábado mientras aguardaban el reparto de ayuda o la cogían de camiones que entran en la Franja con comida, en un territorio donde la ONU declaró a finales de agosto la existencia de una hambruna en la ciudad de Gaza que podría expandirse a finales de septiembre hacia otras áreas del enclave.

En busca de ayuda humanitaria

Sumando estas nuevas diez muertes, 2,494 personas fueron asesinadas y unas 18,000 resultaron heridas mientras buscaban ayuda humanitaria en los puntos de recogida de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) o en las inmediaciones de los puntos militares por donde pasan los escasos camiones que consiguen entrar con suministros al enclave gazatí.

Además, este sábado Sanidad registró dos nuevos muertos por hambre en Gaza, lo que eleva a 422 los fallecidos por esta causa desde octubre de 2023, 145 de ellos niños.

Ofensiva contra la ciudad

Desde hace más de un mes, el Ejército israelí está llevando a cabo una ofensiva contra la ciudad de Gaza, capital de la Franja, para ocuparla, intentar rescatar a los rehenes israelíes que quedan allí y acabar con Hamás, desplazando de esta manera al millón de personas que residían en la urbe.

Desde entonces, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.