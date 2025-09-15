EE. UU. reitera en Doha su apoyo a Catar tras ataque israelí antes de cumbre árabe islámica

Una foto distribuida por la Oficina de Prensa del Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía muestra a las delegaciones en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre Extraordinaria Conjunta de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe en Doha, Qatar, el 14 de septiembre de 2025. Estados Unidos se reunión previmanete con Catar. ( EFE )

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, expresó este lunes el apoyo de EE.UU. a Catar en un encuentro con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abderrahmán, en Doha, horas antes de la cumbre árabe islámica convocada para coordinar una respuesta al reciente ataque israelí.

"En nombre del presidente de Estados Unidos y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresé mi apoyo a Catar y a su primer ministro, el jeque Mohamed bin Abderrahmán Al Thani", publicó Barrack en un escueto mensaje en su perfil oficial de X, acompañado de un fotografía sentado junto al primer ministro catarí.

El Ministerio de Exteriores de Catar publicó en su página web la misma fotografía sobre el encuentro, en el que "revisaron los últimos acontecimientos en Siria y discutieron vías de cooperación entre el Estado de Catar y Estados Unidos para apoyar la estabilidad en el país".

Posteriormente, el representante estadounidense publicó una fotografía junto al ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en Doha acompañada del breve texto: "Me encontré y hablé brevemente con Hakan Fidan en Doha. Ambos estamos con Catar para expresar el apoyo de EE.UU. y Turquía a Catar".

Mensajes de apoyo

La publicación de estos mensajes de "apoyo" se da mientras numerosos mandatarios de los 22 países de la Liga Árabe y de los 57 países que forman parte de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) anuncian su llegada a la capital catarí.

Entre los participantes que confirmaron su presencia en Doha se encuentran el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; su homólogo libanés, Joseph Aoun; y el egipcio, Abdelfatah al Sisi; el rey de Jordania, Abdalá II, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Todos ellos están convocados para participar en la cumbre de emergencia para coordinar una respuesta al ataque que lanzó el martes pasado Israel contra un edificio en la capital catarí que causó la muerte de cinco palestinos y de un policía local.

Según Israel, el bombardeo tenía como objetivo a dirigentes de Hamás reunidos en el lugar, aunque el movimiento palestino aseguró después que entre las víctimas no había responsables de sus negociaciones sobre Gaza. EFE