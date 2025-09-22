Israel mató este domingo a 61 palestinos y causó 220 heridos en Gaza, según Sanidad

Palestinos desplazados evacuan este domingo una zona atacada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza. ( EFE )

Israel mató a 61 palestinos y causó 220 heridos el domingo en nuevos ataques del Ejército contra la Franja de Gaza, según recoge el último boletín del Ministerio de Sanidad del enclave de este lunes, que gestiona Hamás, en el que informan de las víctimas registradas durante el día anterior.

La mayoría de los fallecidos se están registrando en la ciudad de Gaza, donde el Ejército se encuentra inmerso desde la semana pasada en su invasión junto a una intensa campaña de bombardeos aéreos.

De esta manera, el número total de muertos en la Franja desde octubre de 2023 cuando Israel comenzó esta ofensiva asciende ya a 65,334, la mayoría de los cuales son mujeres y niños.

Sanidad insiste en recordar que esas cifras no incluyen a las miles de personas que siguen atrapadas bajo los escombros o en zonas militarizadas a las que Israel impide la entrada de los equipos de rescate y de defensa civil.

Cifra de heridos en aumento

La cifra de heridos sube a 166,795, muchos de los cuales sufren lesiones de por vida y amputaciones por los bombardeos israelíes.

Durante la jornada de ayer también se registraron una veintena de heridos mientras esperaban para recoger algo de la poca comida que Israel permite ingresar en el devastado enclave palestino.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG (entre ellas dos israelíes) y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.

Leer más Papa León XIV se solidariza con Gaza en medio del conflicto israelí