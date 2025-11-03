Rigoberta Menchú, Gabriela Salas y Carla Ortiz entre los 100 líderes que transforman América Latina

El pasado 30 de octubre de 2025, la revista mexicana Destacados Líderes México dio a conocer el esperado Top 100 Destacados Líderes de América Latina 2025, el cual estuvo avalado por el Comité Evaluador de Premios Internacionales (COEPRIN), una distinción que honra a las personalidades más influyentes en distintos ámbitos de la sociedad.

Este evento, que se ha consolidado como un referente del liderazgo en la región, marcó un nuevo capítulo en la historia del reconocimiento al mérito, la excelencia y el impacto social. La ceremonia fue punto de reunión de grandes personalidades de nuestra América Latina, representantes de diversos sectores, entre los que destacan el empresarial, cultural, artístico, profesional, académico y deportivo.

El cuadro de honor de esta edición estuvo integrado por la Dra. Rigoberta Menchú Tum, el primer actor Eric del Castillo y el empresario Octavio de la Torre de Stéffano.

La primera en recibir este galardón especial fue la Dra. Rigoberta Menchú Tum, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Además, esa noche fue nombrada como nueva integrante del Cuadro de Honor de Destacados Líderes de América Latina 2025.

El segundo Galardón Especial, como nuevo integrante del distinguido cuadro de honor, fue para el primer actor Eric del Castillo. El tercer Galardón Especial fue para el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, quien, con un emotivo discurso, expresó su orgullo y agradeció la distinción de formar parte del cuadro de honor en este 2025.

Otro de los momentos relevantes fue la entrega de galardones a los distinguidos invitados especiales: la primera actriz, productora y activista boliviana Carla Ortiz Oporto; la científica Gabriela Salas Cabrera; el Lic. Mauro Castillejos, actual director de Programación, Producción, Promoción y Adquisiciones de Imagen Televisión; Ian Emmanuel González Santos, quien posee el récord de ser el biólogo molecular más joven del mundo, así como el alumno y egresado más joven en los 230 años de historia de la Universidad de Guadalajara.

También, el primer actor César Évora; el empresario Antonio Pérez Garibay, promotor del talento mexicano y padre del piloto de Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez; el conferencista Dr. César Lozano; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz; el empresario mexicano radicado en Estados Unidos, Arq. Erasmo Ponce; el campeón mundial y doble medallista olímpico en clavados, Osmar Olvera Ibarra; y el destacado atleta paralímpico José Arnulfo Castorena Vélez, ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos.

También formaron parte de este reconocimiento las personalidades con la distinción honorífica "Destacados Líderes Dos Estrellas de Oro", entre ellas la Dra. Celia María Rivas Rodríguez, la Dra. Elva Araceli Alonso, el Dr. Juan Antonio Garza Quintanilla, el Dr. Marco Antonio Buendía Fernández, el Dr. Guadalupe Chávez Torres, el Dr. Javier Aburto Rojas y la Dra. Araceli Banda Rodríguez.

A esta lista se suman destacados líderes de la salud como el Dr. Juan Antonio Garza Quintanilla, quien recibió doble condecoración, al igual que el Dr. Marco Antonio Buendía Fernández; el Dr. Guadalupe Chávez Torres, otro gran médico destacado en México; el Dr. Javier Aburto Rojas; el Dr. José Luis Arce Ramos; el Dr. Mauricio Emilio Gámez Haro; el Mtro. Alfonso Ruíz Buendía; el Dr. Víctor Manuel Flores Rodríguez y el Dr. Elías de Jesús Ramírez Velázquez, por mencionar algunos.

En este gran listado también fueron seleccionados la Mtra. Carmen Giselle Ochoa Pérez, el Dr. Francisco Javier Estrada Serafín, la Lic. Daniela Leticia Iglesias Guel, Martín Estrada Arévalo, la Mtra. Liliana Castillo Hernández, la Lic. Marie Raquel Accogli Chávez, el Dr. Martín Vargas Pérez, el Mtro. Carlos Ricardo Muñoz Saucedo, la Lic. Indira Mosali Mejía Méndez, Anabel Díaz Cantón, el periodista Juan Barragán, la Dra. H.C. Samia Karime Abrin Peralta y la Dra. Ma. Guadalupe Muñiz Gallegos.

Por Colombia, el Mtro. Joham Becerra Llamosa, el Dr. Edwin Alejandro Henao Mejía, el Ing. Edwin Stiven Gómez Ortega y la Ing. Ángela María Cristancho Prada. Por Guatemala, además de la Dra. Rigoberta Menchú, el Dr. Elios Uriel Samayoa López. Por Nicaragua, la Coach Victoria Báez y la Dra. Angélica Urbina. Por Perú, la Mtra. Carina Amelia Ramos Velásquez y la diseñadora de producto Sofía Calvo Niño. Por El Salvador, la Lic. Águeda Salguero, y por Bolivia, Carla Ortiz Oporto.

Entre las personalidades reconocidas que forman parte del Top 100 México Nivel Dos Estrellas de Oro 2025, destacan el Lic. Antonio Lagunes Toral, el Dr. Juan Antonio Garza Quintanilla, el Dr. Marco Antonio Buendía Fernández y el C.P.C. Óscar Mendoza Escalante.

Finalmente, entre las personalidades que integran el Top 100 Destacados Líderes México 2025, sobresalen el Chef Jhona Monroy Maldonado, el Temachtiani (Maestro) Rubén Delgadillo Pérez, la Lic. Diozeline Katynka Velázquez Muñoz, la Dra. Carolina Hernández Ortiz, el C.P. José Alfredo Malagón Reyes, Lucca D´Stefano de la Torre Martínez, el Lic. Claudio Manuel Terán Suárez, el Dr. Elías de Jesús Ramírez Velázquez, el Dr. Alberto Rosalino Ortiz Alfonso, la Lic. Mirna Liliana Carmona García, el Mtro. Joan Borbolla Ballesca, el Lic. Gerardo Aanderud Ochoa y la Dra. Sonia Felipe Bizarro.

"Este reconocimiento no solo honra trayectorias, sino también valores. Celebramos a quienes hacen de su liderazgo un puente hacia el bienestar, la innovación y la esperanza para nuestras naciones".