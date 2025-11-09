Terremoto de 6.9 remece Japón: dos regiones en alerta por posibles réplicas

En Iwate y en la vecina Miyagi, el terremoto alcanzó el nivel 4 según la escala japonesa, de un máximo de 7 ( ARCHIVO. )

Un fuerte terremoto de 6.7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), desatando una alerta de tsunami para la prefectura de Iwate que fue suspendida horas después.

El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.

En esa prefectura y en la vecina Miyagi, el terremoto alcanzó el nivel 4 según la escala japonesa, de un máximo de 7 y centrada en medir la agitación de la superficie y las zonas afectadas, más que la intensidad del temblor.

Alerta de tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) levantó la alerta de tsunami por el terremoto de magnitud 6.9 que sacudió este domingo el noreste de Japón, aunque permanecen las advertencias regulares de nuevos sismos.

El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA, que unas tres horas después levantó la alerta de tsunami para tal prefectura. La JMA elevó el calculo inicial de magnitud de 6.7 a 6.9.

La agencia meteorológica declaró que, pese a que puede que se produzcan cambios ligeros en la marea a lo largo de las costas del Pacífico de las prefecturas de Aomori, Iwate y Miyagi, no hay riesgo de daños.

El sismo provocó un breve apagón y la suspensión parcial de los servicios del 'shinkansen', el tren bala japonés, según la agencia local de noticias Kyodo, que también informó de que se observaron olas de tsunamis menores en Ofunato y Miyako, ambas en la prefectura de Iwate.

Las autoridades advierten que en las áreas más afectadas los residentes deben permanecer atentos a terremotos de magnitud similar durante una semana tras el sismo, incluso considerando la posibilidad de terremotos más fuertes, los cuales pueden ocurrir en los dos o tres días posteriores.

"Por favor, presten mucha atención a la información futura, ya que el tsunami que llegue podría ser mayor de lo esperado", dijo en su cuenta de X la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, antes de añadir que "también existe la posibilidad de réplicas".

"Por favor, continúen atentos a fuertes temblores", añadió.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE