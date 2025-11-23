Israel bombarde zona de Gaza y mata 21 personas; identifica a un supuesto líder de Hamás

"En uno de los ataques, el terrorista Alaa Haddadeh fue eliminado. Era director de recursos en la sede de Producción de Hamás", dice Israel. ( EFE )

El Ejército israelí identificó este domingo a uno de los 21 muertos en sus bombardeos contra Gaza del sábado (a pesar del alto el fuego vigente) como Alaa Haddadeh, al que atribuye el cargo de director de recursos en una sede de Hamás en la Franja, según un comunicado.

En total, las tropas israelíes mataron a tiros a seis personas que identificaron como terroristas en el sur de Gaza y el área de Rafah, bajo su dominio militar, según los comunicados del Ejército a lo largo del sábado. Fruto de los bombardeos que llevó a lo largo del enclave, las fuerzas armadas identificaron a un único fallecido como miembro del grupo islamista palestino.

¿Quién fue Alaa Haddadeh y cuál fue su papel en Hamás?

"En uno de los ataques, el terrorista Alaa Haddadeh fue eliminado. Era director de recursos en la sede de Producción de Hamás. Haddadeh era una fuente central de conocimiento en los sistemas de abastecimiento y producción de la organización", recoge el comunicado castrense publicado este domingo.

"Adicionalmente, durante la guerra, actuó para transferir armas de la sede de Hamás a los comandantes de batallón y de campo para su uso contra tropas del Ejército de Israel", añade.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, parte del Gobierno de Hamás, asegura que 21 personas murieron a lo largo del enclave el sábado en ataques israelíes, aunque no especificó si estos fallecidos incluyen a las seis personas abatidas a tiros en territorio bajo control de Israel.

Además, los bombardeos causaron 83 heridos que llegaron a los hospitales gazatíes, recoge Sanidad en el recuento diario publicado este domingo.

¿Cuál es el impacto de los bombardeos en Gaza tras el alto el fuego?

"El número de muertos por la agresión israelí ha ascendido a 69.756 mártires y 170.946 heridos desde el 7 de octubre de 2023", recoge el comunicado de Sanidad.

Es la cuarta vez que Israel lanza una oleada de bombardeos, matando a decenas de personas, desde que el alto el fuego entró en vigor. Al igual que en las otras tres ocasiones (19 y 28 de octubre y 19 de noviembre), el Ejército alegó que milicianos de Hamás habían abierto fuego contra sus efectivos en el sur de Gaza.

La Sanidad gazatí eleva a 339 los muertos y 871 los heridos en ataques israelíes desde el 11 de octubre de 2025, tras la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza.EFE