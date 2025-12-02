Carlos Malatesta presentó su conferencia sobre el éxito frente a ocho mil personas

Carlos Malatesta cautiva la Wake Up Conference 2025 con su charla sobre el éxito sostenible. ( FUENTE EXTERNA )

Ante un público de más de 8.000 personas reunidas en el Coliseo MedPlus, el conferencista, empresario y autor Carlos Malatesta presentó su charla "Los Siete Pilares del Éxito Sostenible" durante la Wake Up Conference Bogotá 2025, uno de los eventos más importantes de liderazgo y desarrollo personal en Latinoamérica.

Durante su intervención, de aproximadamente 30 minutos, Malatesta compartió con el público las lecciones que, desde su propia experiencia de vida y empresarial, lo llevaron a redefinir el concepto de éxito. "El éxito verdadero no es solo alcanzar metas, sino poder sostenerlas sin destruirte en el proceso", expresó el conferencista, destacando la importancia de construir resultados sostenibles sin sacrificar la salud, la familia ni la paz mental.

La charla, caracterizada por su tono cercano y humano, combinó anécdotas personales con herramientas prácticas que los asistentes pudieron aplicar de inmediato. Muchos de ellos destacaron que fue una de las presentaciones más útiles y reveladoras del evento, no solo por su profundidad emocional, sino por su enfoque claro y estructurado.

"No quise inspirar solamente; quise mostrarles exactamente qué pasos seguir para avanzar sin perder el equilibrio", afirmó Malatesta.

La Wake Up Conference Bogotá, organizada por Wake Up Conferences International, se celebró los días 3 y 4 de octubre y reunió a reconocidos ponentes internacionales como Tony Robbins, Ismael Cala y los inversionistas de Shark Tank Colombia. Contó además con el apoyo de FENALCO, Amazon Web Services y diversos aliados regionales que impulsan la formación en liderazgo consciente y crecimiento humano.

La participación de Malatesta fue una de las más comentadas, no solo por su mensaje inspirador, sino por la conexión emocional que logró con el público al compartir su proceso de sanación tras superar un diagnóstico de cáncer.

"Cuando uno habla desde la verdad, la conexión se da sola", comentó luego del evento, visiblemente conmovido por las muestras de cariño y los testimonios que recibió.

Actualmente, Carlos Malatesta continúa difundiendo su metodología a través de su programa Success Sin Estrés, su podcast "Superlatinos", y la próxima reedición de su libro "Feliz".

Además, mantiene su compromiso con la Fundación Carlos Malatesta, que destina los fondos de sus programas educativos a apoyar a niños en situación de riesgo en América Latina, en alianza con la Fundación Niños de los Andes y Hogar Bambi.

"Participar en la Wake Up Conference fue un recordatorio de propósito. Ver a miles de personas dispuestas a transformar su vida me confirma que América Latina está despertando a una nueva forma de éxito: más consciente, más humana y más sostenible", concluyó Malatesta.

