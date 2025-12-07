Tres millones de sirios han regresado a sus hogares desde la caída de Al Asad hace un año

El Gobierno de transición sirio afirmó que tiene la responsabilidad de crear un entorno seguro para los sirios. ( FUENTE EXTERNA )

Más de tres millones de sirios han podido regresar a sus hogares en el año transcurrido desde la caída del régimen de Bachar al Asad, pero aún quedan numerosos desplazados internos y 4,5 millones de refugiados en países vecinos, destaca la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

"Se necesita con urgencia un mayor apoyo internacional para mantener esta tendencia y garantizar la estabilidad", destacó Acnur en una nota con motivo del aniversario del fin del régimen, que puso fin a 14 años de guerra civil, aunque el año 2025 no haya estado exento de incidentes violentos.

Según Acnur, más de 1,9 millones de sirios que regresaron voluntariamente desde diciembre de 2024 eran desplazados dentro del país, mientras que 1,2 millones estaban refugiados en naciones vecinas.

Al menos 170,000 refugiados retornaron desde Jordania, unos 379,000 desde Líbano, 28,000 desde Egipto y 560,000 desde Turquía, de acuerdo con cifras aproximadas de Acnur.

Los numerosos retornos marcan un paso fundamental en el proceso de recuperación de Siria, ya que el desplazamiento forzoso fue una de las heridas más profundas del conflicto y el retorno es clave para acabar con años de sufrimiento y lograr la estabilización, analizó Acnur.

"Es una oportunidad única para ayudar a poner fin a una de las peores crisis humanitarias del mundo", afirmó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, quien advirtió que "sin un respaldo global urgente, esta ventana de esperanza se cerrará".

En este sentido, Acnur solicitó hace un año a sus donantes 1.500 millones de dólares para atender a los refugiados y desplazados sirios en 2025, pero sólo ha logrado reunir un tercio de esos fondos, lo que según la agencia "deja a millones sin alojamiento, servicios básicos y apoyo para el duro invierno".

Acnur matizó que ningún refugiado debe ser obligado a regresar, aunque muchos desean hacerlo cuando las condiciones lo permitan, y advirtió que el país sigue enfrentando enormes desafíos: barrios en ruinas, servicios irregulares, mercados desabastecidos y munición sin explotar que ha causado 577 muertes desde enero.

El Gobierno de transición sirio, agregó, tiene la responsabilidad de crear un entorno seguro y basado en los derechos humanos "que permita retornos voluntarios y sostenibles".