Vero Marcos presentó el libro Mi Momento en la FIL Guadalajara

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara siempre ha sido un lugar donde las historias encuentran su espacio natural. Entre pasillos interminables, voces que cruzan idiomas y lectores que avanzan con libros bajo el brazo como si cargaran pequeñas promesas, hay momentos que destacan por su autenticidad.

Uno de ellos ocurrió el pasado 29 de noviembre, cuando Vero Marcos presentó su nuevo libro Mi Momento, la bienvenida regresó a mí, en el stand de Epic Book, editorial que apostó por su mirada profunda y confiada en la transformación humana.

Acompañada por Sebastián Chacón, quien condujo la presentación con una calidez que permitió que la charla fluyera casi como una conversación entre viejos amigos, Vero compartió con el público el origen íntimo de este libro.

No se trató de una charla protocolaria ni una exposición técnica. Fue, más bien, un relato abierto, humano, donde la autora habló desde su experiencia personal, desde ese lugar donde la teoría se queda corta y solo la vida tiene la palabra final.

La FIL Guadalajara suele ser el epicentro de lanzamientos editoriales importantes, pero para Vero significó algo más. Era la consagración de un recorrido largo, construido a lo largo de más de treinta años acompañando procesos emocionales, escuchando historias, creando un método terapéutico propio y, sobre todo, rearmando la propia vida mientras guiaba la de otros. Por eso, cuando tomó el micrófono, no lo hizo desde la postura de la experta que enseña, sino desde la mujer que también ha tenido que devolver la mirada hacia adentro para encontrarse.

Durante la presentación, relató con una honestidad conmovedora los momentos en los que, criando sola a sus dos hijas, comprendió que la resiliencia no era un concepto académico, sino la única opción posible.

A partir de esas vivencias nació la Terapia Insight®?, un enfoque que integra cuerpo, mente, emociones y alma para sanar desde el origen y no desde los síntomas. Ese gesto de unir lo técnico con lo humano, lo académico con lo vulnerable, es también la columna vertebral de su libro.

Chacón, con preguntas precisas, le permitió profundizar en el sentido de ese "regreso" que menciona el título. Vero explicó que no es un regreso nostálgico ni un viaje a un pasado idealizado, sino una reconexión con esa parte de nosotros que permanece intacta incluso cuando la vida nos desordena. Muchos de los asistentes asentían mientras escuchaban, como si las palabras tocaran una experiencia universal que todos conocen pero pocos se atreven a nombrar.

En la charla surgieron ejemplos de personas que han encontrado en su acompañamiento un punto de quiebre y renacimiento. Una de esas historias, que compartió con discreción y respeto, fue la de una joven que se acercó a ella en un momento límite, cuando todo parecía volverse demasiado oscuro. La autora describió cómo, paso a paso, esa joven recuperó fuerza, claridad y ganas de seguir. Fue un testimonio que no se presentó como un logro personal, sino como una muestra de lo que ocurre cuando alguien se encuentra con una guía auténtica y con su propia capacidad de sanar.

La presentación también permitió conocer a una Vero que vive lo que predica. Desde 2017 camina anualmente el Camino de Santiago, una travesía de introspección que la ha marcado profundamente. Explicó que esos kilómetros a pie son, para ella, una especie de ritual íntimo donde la mente se aquieta y el corazón encuentra respuestas que la vida cotidiana suele ahogar. No habló de esos viajes como gestas heroicas, sino como recordatorios silenciosos de que el crecimiento personal es un proceso continuo.

Otro punto que generó reflexión fue su visión del mayor desafío actual: el vacío existencial, ese hueco que se esconde detrás de las compras impulsivas, de las redes saturadas de apariencias, de las metas que solo tienen brillo externo.

Vero señaló que ese vacío no se llena con estímulos, sino con honestidad interna, con la valentía de sostener una conversación real con uno mismo. Fue un momento de la presentación que provocó una especie de pausa colectiva entre los asistentes, como si todos lo hubieran sentido en carne propia.

El ambiente en el stand de Epic Book reflejaba la emoción del momento. La editorial celebró junto a ella, consciente de que apostar por una voz como la suya no es simplemente publicar un libro, sino abrirle la puerta a un mensaje que conecta con personas que buscan algo más que motivación pasajera. Mi Momento ya está disponible en Amazon y en librerías, y muchos de los que asistieron no dudaron en llevarse un ejemplar firmado.

Entre fotos, abrazos y conversaciones espontáneas, quedó claro que la presentación fue más que un acto protocolario. Fue un recordatorio de que los libros no solo cuentan historias, sino que pueden provocar encuentros significativos. Vero Marcos habló, sí, como autora, como psicóloga, como PhD, pero sobre todo como una mujer que ha aprendido a construirse desde el alma.

La FIL Guadalajara brillante y desafiante como siempre, fue el escenario ideal para ese instante. Un instante en el que una voz que ha dedicado su vida a acompañar a otros celebró que, al final de cada proceso, siempre hay un regreso posible: el regreso al propio centro. Y ese, como Vero dijo aquella tarde, es el momento que todos merecemos.