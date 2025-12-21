El autor del apuñalamiento masivo en Taipéi comenzó a preparar el ataque en abril de 2024

El hombre que el viernes pasado mató a tres personas e hirió a otras once en Taipéi con bombas de humo y un arma blanca comenzó a comprar los materiales utilizados en el ataque en abril de 2024, informó este domingo la Policía de la ciudad, que continúa investigando los detalles del suceso.

En la tarde del viernes, Chang Wen, de 27 años, perpetró dos ataques consecutivos con bombas de humo y un cuchillo de gran tamaño: primero en la estación principal de tren de Taipéi y, minutos después, en un centro comercial situado a unos 600 metros al norte.

El agresor, sobre el que pesaba una orden de detención por saltarse el servicio militar obligatorio, también falleció tras lanzarse desde el sexto piso del edificio.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía de Taipéi, Lu Chun-hung, aseguró este domingo que Chang había planificado "meticulosamente" la agresión durante más de un año y medio.

En abril de 2024, el hombre empezó a adquirir artículos con "posibles propiedades ofensivas o defensivas", entre ellos guantes tácticos, una máscara de gas, un escudo protector y alcohol industrial, detalló Lu.

A mediados de enero de este año, compró 24 bombas de humo de fabricación china -con un precio unitario de unos 2,000 dólares taiwaneses (63,4 dólares estadounidenses)- a través de la plataforma de comercio electrónico Shopee y de otro portal en línea, alegando que pretendía utilizarlas en un juego de supervivencia.

Cómo actuó

De esas 24 bombas de humo, Chang lanzó 17 en la estación principal de metro de Taipéi y otras cuatro se incendiaron y quedaron destruidas dentro de una bolsa que llevaba consigo, indicó Lu.

En cuanto a las otras tres bombas, dos fueron arrojadas frente a los grandes almacenes donde ocurrieron parte de los ataques, mientras que la tercera, lanzada en la entrada del edificio, no llegó a explotar.

A partir de noviembre, Chang también adquirió bidones de gasolina, cartuchos de gas, encendedores y alcohol metílico con la intención de fabricar cócteles molotov que, sin embargo, no llegó a utilizar en los ataques, indicó el agente.

La Policía señaló que el prolongado período en el que el hombre realizó las compras, así como el uso de un seudónimo para adquirir los artículos, sugieren que había preparado el ataque con bastante antelación.

Otros aspectos del suceso, entre ellos el lugar de origen de Chang, el contenido de un ordenador portátil quemado y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona siguen siendo objeto de investigación y análisis, indicó Lu, quien añadió que, por el momento, no hay indicios de que el hombre hubiera tenido contacto con ciudadanos chinos al planificar la agresión.

Tras los incidentes, las autoridades reforzaron la presencia policial durante la maratón de Taipéi del domingo y prevén elevarla también de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.