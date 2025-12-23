Manfred Quintanilla expone su postura sobre procesos legales en curso

El empresario Manfred Mauricio Quintanilla Hernández señaló que enfrenta diversos procesos legales que, desde su perspectiva, presentan irregularidades y podrían tener implicaciones sobre su patrimonio, en un contexto que —afirma— se ha desarrollado mientras reside fuera de México.

De acuerdo con su versión, las acciones legales en su contra se originan a partir de denuncias relacionadas con presuntas irregularidades atribuibles a exdirectivos bancarios y a terceros con acceso a información confidencial vinculada a fideicomisos.

Quintanilla sostiene que dichos procedimientos se habrían iniciado después de su salida del país y sin que existiera una notificación efectiva conforme a derecho.

El empresario explicó que dejó México en mayo de 2023 por motivos no relacionados con estos procesos y que, posteriormente, se promovieron acciones legales en su contra. Considera relevante que dichas denuncias se hayan presentado cuando ya no se encontraba en territorio nacional, lo que —según su apreciación— habría permitido que los procedimientos avanzaran sin su conocimiento directo.

Asimismo, Quintanilla indicó que existen inconsistencias en las notificaciones judiciales, lo que habría generado la percepción de una supuesta evasión, situación que rechaza. Aseguró que nunca se negó a comparecer y que su localización siempre ha sido conocida por sus representantes legales.

El empresario reiteró que su situación fue expuesta de manera imprecisa ante distintas instancias, lo que —afirma— derivó en decisiones legales que actualmente se encuentran en revisión. Subrayó que su salida del país ocurrió antes del inicio de los procedimientos que hoy enfrenta.

Quintanilla también señaló que estos hechos se enmarcan en un contexto más amplio de investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con operaciones financieras presuntamente irregulares vinculadas a la institución bancaria mencionada, procesos que, de acuerdo con su versión, continúan en curso.

Finalmente, aclaró que su detención en Estados Unidos tuvo un carácter exclusivamente migratorio, precisó que su relación con Transportes Unidos Mexicanos es únicamente de tipo accionarial y aseguró que colaborará con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos y salvaguardar su patrimonio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/35431c48-9d2f-4c05-b853-df586046756a-abc62482.jpg (FUENTE EXTERNA)

La información contenida en esta nota corresponde exclusivamente a declaraciones realizadas por el entrevistado.

El medio de comunicación no emite juicios de valor ni opiniones sobre los procesos legales mencionados, ni asume responsabilidad sobre la veracidad de las afirmaciones, las cuales deberán ser determinadas por las autoridades competentes.