Taiwán advierte de posibles réplicas tras el seísmo de magnitud 7

El sismo se sintió con claridad en buena parte del territorio, con intensidad máxima en Yilan y en áreas del norte ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades taiwanesas informaron este domingo de daños limitados y afectaciones puntuales al transporte tras el terremoto de magnitud 7 registrado en la noche del sábado frente a la costa oriental de la isla, al tiempo que advirtieron de la posibilidad de réplicas significativas durante los próximos días.

El seísmo se produjo a las 23:05 hora local del sábado (15:05 GMT), con epicentro en el mar, a 32,3 kilómetros al este del Gobierno del condado de Yilan, y a una profundidad de 72,8 kilómetros, según datos de la Agencia Meteorológica Central de Taiwán.

El movimiento se sintió con claridad en buena parte del territorio, con intensidad máxima en Yilan y en áreas del norte, incluidas Taipéi y Nuevo Taipéi.

El seísmo fue estimado en magnitud 7,0 por las autoridades taiwanesas, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo situó en 6,6, una diferencia que responde al uso de distintos métodos de medición sísmica.

Como consecuencia del terremoto, el sistema ferroviario registró retrasos temporales durante la noche del sábado. La línea de alta velocidad sufrió demoras en seis servicios debido a inspecciones de seguridad en las vías, mientras que cuatro trenes convencionales detuvieron su marcha de forma preventiva tras el temblor.

Las autoridades ferroviarias, citadas por la agencia oficial CNA, indicaron que, tras completarse las revisiones de las infraestructuras y del suministro eléctrico, todos los servicios quedaron restablecidos con normalidad este domingo.

Las autoridades de carreteras señalaron que no se detectaron daños relevantes en la red viaria, y los servicios públicos informaron de incidencias aisladas. Por el momento, no se han reportado víctimas.

El fuerte temblor activó además las alertas nacionales de emergencia, que sonaron en numerosos teléfonos móviles, especialmente en el norte de la isla.

En algunos puntos se registraron incidentes menores en instalaciones públicas y de transporte, sin que se produjeran heridos, según CNA.

Réplicas

Las autoridades isleñas advirtieron de que podrían producirse réplicas de magnitud considerable, y alertaron de que en los próximos días y hasta una semana no se descartan nuevos terremotos de entre 5,5 y 6,0, por lo que pidieron a la población mantener la precaución.

En los últimos diez años se han registrado al menos tres terremotos de magnitud 6,6 o superior en un radio de 300 kilómetros de este epicentro, incluido el devastador evento de magnitud 7,4 que sacudió la zona de Hualien el 3 de abril de 2024, con al menos 19 muertos, más de un millar de heridos, daños estructurales extensos y un pequeño tsunami local en la costa este.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio.