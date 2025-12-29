×
Incendio en hogar de ancianos
Incendio en hogar de ancianos

Un incendio en hogar de ancianos de Indonesia deja 16 muertos

Varios cuerpos de víctimas fueron encontrados dentro de sus habitaciones.

    Un incendio en hogar de ancianos de Indonesia deja 16 muertos
    Imagen ilustrativa de un incendio. (FUENTE EXTERNA)

    Un incendio la noche del domingo en un hogar de ancianos en la isla de Sulawesi, Indonesia, dejó 16 muertos y tres heridos, informó el lunes una autoridad local.

    "Hubo 16 muertes y tres (personas) tenían quemaduras", indicó a la AFP el jefe de la agencia local de bomberos y rescatistas, Jimmy Rotinsulu.

    Los bomberos recibieron el reporte del incendio a las 20H31 (12H31 GMT) en el hogar de ancianos de Manado, capital provincial de Sulawesi del Norte, indicó Rotinsulu, quien agregó que el incendio fue controlado una hora más tarde.

    Varios cuerpos hallados en sus habitaciones

    Dijo que varios cuerpos de víctimas fueron encontrados dentro de sus habitaciones.

    • Las autoridades lograron evacuar a 12 personas ilesas, que fueron transferidas a un hospital cercano, agregó.
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.