Un incendio en hogar de ancianos de Indonesia deja 16 muertos

Un incendio la noche del domingo en un hogar de ancianos en la isla de Sulawesi, Indonesia, dejó 16 muertos y tres heridos, informó el lunes una autoridad local.

"Hubo 16 muertes y tres (personas) tenían quemaduras", indicó a la AFP el jefe de la agencia local de bomberos y rescatistas, Jimmy Rotinsulu.

Los bomberos recibieron el reporte del incendio a las 20H31 (12H31 GMT) en el hogar de ancianos de Manado, capital provincial de Sulawesi del Norte, indicó Rotinsulu, quien agregó que el incendio fue controlado una hora más tarde.

Varios cuerpos hallados en sus habitaciones

Dijo que varios cuerpos de víctimas fueron encontrados dentro de sus habitaciones.

Las autoridades lograron evacuar a 12 personas ilesas, que fueron transferidas a un hospital cercano, agregó.