Taiwán planea línea de producción de tierras raras para cubrir el 50 % de demanda interna

Taiwán planea construir una línea de producción de tierras raras a escala piloto en un plazo de tres años que podría satisfacer alrededor del 50 % de la demanda interna, aseguró este martes el ministro isleño de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, durante una comparecencia de prensa.

El funcionario afirmó, en declaraciones recogidas por CNA, que el Gobierno está apoyando al Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI) en el desarrollo de tecnologías de tierras raras propias y líneas de producción experimentales, con la intención de establecer una línea de producción a escala piloto dentro de tres años.

Según Kung, el proyecto permitirá cubrir aproximadamente la mitad de la demanda interna de Taiwán, una isla que carece de reservas significativas de tierras raras. Actualmente, ya se ha completado el desarrollo de una tecnología de producción en fase experimental, diseñada en un inicio para atender alrededor de un tercio del consumo local.

Estados Unidos ha expresado un "fuerte interés" en la iniciativa y se ha mostrado dispuesto a ayudar a Taiwán a garantizar el acceso a materias primas, además de cooperar con la isla y con otros socios en el desarrollo de la producción de tierras raras en terceros países, afirmó el ministro, sin ofrecer detalles concretos al respecto.

Importancia estratégica y contexto internacional

Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos que suelen encontrarse unidos en la naturaleza, con propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas y que están presentes en pantallas táctiles, paneles solares, vehículos eléctricos e incluso billetes de euro, a los que se añaden para evitar falsificaciones.

China, que posee un 49 % de las tierras raras del planeta, controla también más del 70 % de la producción mundial (importando además material de minas de Birmania) y casi el 90 % de su procesamiento, lo que le permite utilizar restricciones a su exportación como baza negociadora en conflictos comerciales.

El acceso a estos elementos es de vital importancia para Taiwán, cuya economía depende fuertemente de la exportación de productos tecnológicos, especialmente de chips avanzados y de los equipos y componentes necesarios para producirlos, donde las tierras raras desempeñan un papel clave.

La iniciativa del Gobierno taiwanés se reveló el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la creación de una reserva de minerales críticos, denominada 'Proyecto Bóveda', que se suma a la estrategia de la Casa Blanca para asegurar las cadenas de suministro de tierras raras.