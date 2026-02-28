El ataque a Irán se salda con más de 200 víctimas y 'señales' de que Jameneí ha muerto

Captura del vídeo de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán). El número de muertos en un ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en Minab ha ascendido a 85, según ha informado la gobernación de la provincia de Hormozgan. ( EFE/MEHR )

El ataque conjunto que Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado contra Irán se ha saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja, y 'señales' de que el líder iraní es uno de los fallecidos.

El complejo de edificios donde reside Ali Jameneí fue alcanzado por los ataques, tal y como reflejan imágenes de satélite verificadas por la cadena BBC, aunque medios iraníes afirmaron hoy que el líder supremo está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa de su país.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora de la mañana contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida este sábado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reforzó esa idea cuando fue preguntado en la cadena NBC News sobre las informaciones de la supuesta muerte del ayatolá: "Creemos que esa es una historia correcta", declaró el republicano.

Jameneí, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

En Teherán, muchos vecinos celebraron el supuesto fallecimiento. "Jameneí ha muerto", "Jameneí ha muerto", gritaban numerosas personas desde las ventanas de sus casas en el norte de la capital iraní, gritos que se mezclaron con silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas.

El primer ministro israelí había aprovechado la ocasión para efectuar un llamamiento directo a la población iraní para que se movilice contra el régimen.

"Salgan a las calles para completar la tarea: derroquen el régimen de los horrores que les hace la vida imposible", expresó.

El Ejército israelí ha informado además de la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

El primer balance de víctimas ofrecido por la Media Luna Roja apunta que los ataques de Israel y Estados Unidos provocaron en total al menos 201 muertes y 747 heridos.

El Gobierno iraní no ha facilitado una cifra oficial, pero tanto miembros del Ejecutivo como autoridades locales han lamentado que 85 personas, sobre todo niñas, han muerto en el ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en la ciudad sureña de Minab.

Y uno de los ataques también alcanzó un pabellón deportivo en Lamerd, igualmente en el sur, con un balance de al menos 15 muertos.

En respuesta, Irán había contraatacado apuntando a las bases que Washington tiene en todo Oriente Medio, y lanzó también oleadas de misiles contra Israel, lo que hizo sonar de nuevo las alarmas en el centro de ese país, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv.

"Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron duramente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados", señaló ese cuerpo.

Emiratos Árabes Unidos y Catar, país que ha mediado en el diálogo nuclear entre Irán y Estados Unidos y que alberga la principal base militar en la región, respondieron afirmando que se reservan el derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este sábado para tratar la situación en Irán, según confirmó a EFE su presidencia rotatoria, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a convocar una reunión de emergencia del "colegio de seguridad" con ese mismo fin el lunes.

Mientras, en la comunidad internacional predominaron los llamamientos a la moderación y a evitar que continúe la escalada en Oriente Medio, al considerar que están en juego la paz y la seguridad regionales.