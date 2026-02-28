La hija, la nieta y el yerno de Jamenei murieron en ataque contra Irán, según medios iraníes

El medio iraní asegura que, tras establecer contacto con fuentes de la oficina de Jameneí, pudo confirmar la muerte de los tres familiares del líder. ( FUENTE EXTERNA )

La hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, informó este domingo la agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria.

El medio iraní asegura que, tras establecer contacto con fuentes de la oficina de Jamenei, pudo confirmar la muerte de los tres familiares del líder.

Igualmente, la agencia FAR indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años y quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en su red Truth Social.

Aunque ni las autoridades iraníes ni los medios estatales han confirmado hasta el momento la muerte de Jamenei, su oficina ha calificado tal información de "guerra psicológica".

Ataques coordinados de Estados Unidos e Israel

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

Reacciones a los ataques

También, el embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, aseguró este sábado en Nueva York, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, que los ataques constituyen "un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad" por la muerte de civiles inocentes, entre ellos cientos de niños.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.