×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Situación en Oriente Medio
Situación en Oriente Medio

Suben a ocho los muertos tras caer un misil iraní cerca de Jerusalén

El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios

    Expandir imagen
    Suben a ocho los muertos tras caer un misil iraní cerca de Jerusalén
    Oficiales del servicio de emergencia israelí retiran una bolsa para cadáveres de la escena de un ataque con misiles cerca de Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, el 1 de marzo de 2026. (AFP)

    Ocho personas murieron tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, según la última información del servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, en un ataque que ha provocado también 23 heridos.

    El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son nueve los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzó la operación contra Irán.

    Según el servicio de emergencias MDA, el proyectil impactó sobre "varios edificios" y fueron evacuados al hospital 23 heridos, dos de ellos graves y tres moderados.

    RELACIONADAS

    Daños

    La Policía informó de que "como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó". 

    • En la nota, indicó que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.

    Otro servicio de emergencias, United HAtzala, informó de que hay ocho edificios afectados por el impacto.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 